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全台最大「城市野營」明後天在高雄登場 20家品牌進駐

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
露營裝備示意圖。圖／主辦單位提供
露營裝備示意圖。圖／主辦單位提供

台灣露營風潮盛行，GQ城市野營已經連續舉辦六屆，今年首度南下高雄，並聯手高雄市觀光局舉辦「2022高雄城市野營」，明天上午11點將在高雄登場，現場安排20家露營風格設備品牌參展，另有美食攤車及歌手演唱，南部露友可到衛武營都會公園體驗草地野餐樂趣，兩天活動都是到晚上9點結束。

主辦單位指出，「裝備選物市集」安排最潮戶外選物店OUTDOORZ我不在家、來自台中的日月鉄工所、台灣品牌RSR鐵人工廠、台灣設計品牌Filter017成立的選物店CREALIVE DEPT.、Gallant Outdoor®、烤爐品牌O-GRILL、圖像創作品牌XAP、台南文創甜點空間StableNice BLDG.等20個露營裝備和潮流選物品牌參展。

美食攤位部分，共安排燒肉碳佐麻里、Smokin’美式煙燻燒烤行動餐車、快義點 PrestoPasta、高雄洲際酒店 SEEDS 大地全日餐廳、卡滋嗑炸雞、耶魯小鎮等排隊名店，部分攤車還配合推出城市野營活動專屬的「一日限定餐點」。

兩天共16組卡司以音樂馬拉松方式帶來精彩表演，演出名單包含受年輕人歡迎的Crispy脆樂團、冰球樂團、怕胖團、國語作業簿、打倒三明治、Tizzy Bac等樂團。歌手魏嘉瑩、小球 莊鵑瑛、鼓鼓 呂思緯、蕭秉治、淺堤，備受金曲獎入圍及得獎肯定：小男孩樂團、麋先生、告五人、艾怡良，及全台最火熱的原子少年 火星Mars等堅強陣容。

觀光局長周玲妏指出，野營除了是休閒體驗，更是生活態度的展現，「2022高雄城市野營」蒐集露營帳篷、主題裝備、用品及獨具時尚感的聯名小物等內容，兩天活動好吃好玩又好逛，歡迎全國民眾來高雄感受最精緻與質感的城市野營活動。

主辦單位說，活動地點接近衛武營國家藝術文化中心，全場區免費入場，但風格露營包廂及部分體驗需付費參與，現場不開放紮營、過夜。

露營裝備示意圖。圖／主辦單位提供
露營裝備示意圖。圖／主辦單位提供
耶魯小鎮提供的限定菜單。圖／主辦單位提供
耶魯小鎮提供的限定菜單。圖／主辦單位提供
高雄城市野營體驗10月15及16日在衛武營都會公園登場。圖／主辦單位提供
高雄城市野營體驗10月15及16日在衛武營都會公園登場。圖／主辦單位提供
MÚO STEAKHOUSE為活動設計的限定菜單，只有城市野營才吃得到。圖／主辦單位提供
MÚO STEAKHOUSE為活動設計的限定菜單，只有城市野營才吃得到。圖／主辦單位提供

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