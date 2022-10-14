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幫屏東拍廣告 他連兩年拿下首獎 潘孟安讚作品歡樂溫暖

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2022屏東創意廣告節昨天晚間舉行頒獎典禮揭曉得獎名單，共有118件作品報名，入圍8件，作品都頗具水準，拍出表現「屏東」特色，30秒闡述屏東的熱情與活力，讓人看見不一樣的屏東，也看見台灣年輕人的潛力。記者劉星君／攝影
2022屏東創意廣告節昨天晚間舉行頒獎典禮揭曉得獎名單，共有118件作品報名，入圍8件，作品都頗具水準，拍出表現「屏東」特色，30秒闡述屏東的熱情與活力，讓人看見不一樣的屏東，也看見台灣年輕人的潛力。記者劉星君／攝影

2022屏東創意廣告節昨天晚間舉行頒獎典禮揭曉得獎名單，台灣知名攝影師潘長顥展、許芸齊團隊拍攝作品《歡迎來屏東，心情快樂，拍照美麗！》贏得50萬元首獎。短短30秒的短片呈現在屏東令人愉悅的特質，縣長潘孟安頒獎時大讚首獎作品「歡樂且溫暖」，如同影片主題來到屏東就會「心情美麗」。

獲得首獎團隊去年也拿下首獎，潘長顥展是屏東滿州鄉人，他說，拍片把更美好的影像傳播出去，疫情關係，大家體認台灣很美，不輸給國外，高山、美景、大海，在地人的心意，拍片人的創意傳播出去，讓全世界好朋友更認識台灣。

屏東縣政府舉辦的創意廣告節今年第四屆，鼓勵年青影人激發點子幫「屏東」拍廣告，118件作品報名，評審團選出8組進入決賽，2位資深廣告導演何龢及朱沛寰指導，不論是影片水準及創意概念都相當成熟，作品頗具水準。

「屏東的天空可以任意盡情揮灑」，潘孟安說，每年藉由屏東廣告節搭起創意平台，鼓勵影視協拍者及優秀團隊，運用創意及巧思到屏東築夢，入圍作品各有特色，每部屏東創意廣告不只膾炙人口，更讓人回味無窮。

頒獎典禮邀請藝人阿Ken擔任佳賓，代表評審團出席。阿ken說，入圍8件作品各有特色，創意廣告不只要吸引目光，更要引人入勝，觀眾看完後如果有「餘音繞梁 ，三日不絕」的感覺，這個作品就成功了。

首獎作品《歡迎來屏東，心情快樂，拍照美麗！》以屏東質樸的田間標語為創意發想，鏡位獨特且剪輯流暢，劇中角色自然不做作，開場時一聲招呼語讓人會心一笑，配樂經典且一次到位，讓人感受到屏東滿滿的熱情及能量，一致獲得評審青睞。

最佳劇情創意獎《就是你家！》由就你問題最多團隊所拍攝，來自文藻大學四年級學生拍攝，影片以饒舌RAP做故事串接，節奏輕快有趣，巧妙的將屏東特色景點及美食，以非傳統模式呈現，原創的詞曲充分展現極具巧思的青年創意，讓人眼睛一亮。

2022屏東創意廣告節獲選名單

■首獎：潘長顥展、許芸齊《歡迎來屏東，心情快樂，拍照美麗！》

■最佳劇情創意獎：就你問題最多《就是你家！》

■最佳視覺設計獎：張瑋倫《屏東．形 Shapes of Pingtung》

■最佳城市行銷獎：THE SHIH UNIVERSE《來屏東，大口呼吸（Welcome to Pingtung, take a deep breath.）》

■評審團特別獎(2名)：許翔禎《來屏東，就好了！》/大小咪《孩想去屏東》

入圍作品線上看：  https://ptaf2022.com/

2022屏東創意廣告節昨天晚間舉行頒獎典禮揭曉得獎名單，共有118件作品報名，入圍8件，作品都頗具水準，拍出表現「屏東」特色，30秒闡述屏東的熱情與活力，讓人看見不一樣的屏東，也看見台灣年輕人的潛力。記者劉星君／攝影
2022屏東創意廣告節昨天晚間舉行頒獎典禮揭曉得獎名單，共有118件作品報名，入圍8件，作品都頗具水準，拍出表現「屏東」特色，30秒闡述屏東的熱情與活力，讓人看見不一樣的屏東，也看見台灣年輕人的潛力。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 廣告

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