周末起擾動逼近 彭啟明：迎風面雨勢顯著又降溫

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，周末到下周一、周二，東北角到宜蘭、花蓮的雨勢會很顯著，同時會降溫，要多留意，中南部則是相對穩定。

天氣風險公司天氣分析師李至晟說，目前在新北瑞芳的五分山，累積雨量100毫米左右，氣象局也對基隆北海岸以及新北、宜蘭山區發布大雨特報。

今天白天南方低壓帶的暖濕空氣還會持續增加，降雨範圍進一步擴大到整個東半部以及桃園、新竹一帶。中南部還是大致穩定，日夜溫差比較大，留意保暖。

目前南方的低壓帶有三個比較明顯的中心，李至晟指出，最西邊的熱帶低壓，在南海以偏西的方向接近越南，對台灣沒有影響；最東邊的低壓將會在遠洋北上，不會影響到陸地。

李至晟說，比較需要關注的，是在菲律賓東北方的低壓，目前跟台灣的距離拉近到大約1000公里，結構還是比較鬆散，可是範圍大，預測周日到下周一通過巴士海峽，台灣的天氣也會越來越不穩定。

周六迎風面的東北部可能有局部豪大雨發生，李至晟說，周日起低壓更近，整個東半部，包括花東到恆春半島也要留意豪大雨。

至於中南部地區，除了沿海因為東北季風跟低壓的雙重影響，導致強陣風外，低壓最接近台灣的周日到下周一也會轉為陰天或有小雨的天氣。建議周休避開沿海或是山區，規畫雨天的備案。

李至晟說，而下周一低壓將開始進入南海，並遠離台灣，這時也會有新一波東北季風增強，晚間起中南部的降雨開始趨緩，北海岸到東半部沿岸還是有局部較大雨勢。

他表示，要到下周二跟下周三，台灣才會轉為比較典型的東北季風天氣，這時台灣也會短暫的轉涼，預測這兩天北部的低溫大概在19-20度，中南部的話等到下周二晚間到周三清晨水氣減少，在輻射冷卻的幫助下，也會有20度左右的低溫，市區則大概在20-22度。長遠來看，太平洋上還有低壓發展的機會，只是可能要等到下周的後期，就留待到時候再觀察。