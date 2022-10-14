今天水氣增 吳德榮：周日起北部、東部慎防致災性大量降雨

中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天台北市、基隆北海岸及新北市、宜蘭縣山區有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天迎風面水氣漸增，桃園以北及東半部有局部雨，新竹有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴；北台灣仍偏涼，中南部日夜溫差大。今天北部20至27度，中部21至34度，南部21至34度，東部19至32度。

吳德榮說，明天熱帶系統外圍水氣影響，北部及東半部降雨增大，中南部山區有局部短暫雨。周日、下周一因共伴效應北部、東半部應防致災性的大量降雨，其他地區亦有局部雨；下周一起冷空氣南下，北台灣轉濕冷。

下周二北部、東半部仍有明顯降雨，中南部降雨停歇，北台濕冷，中南部早晚偏冷，平地最低氣溫將降至16度左右。

吳德榮說，下周三、周四天氣漸趨好轉，迎風面仍有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲。下周三北台灣偏冷，中南部早晚冷；下周四氣溫漸升，各地早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大。

吳德榮說，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在南海，往中南半島，有發展成輕颱的趨勢，無侵台疑慮。

他說，關島西方海面的熱帶擾動，仍在發展中，歐、美模式系集模擬顯示，周日、下周一最靠近台灣。其模擬路徑大多通過巴士海峽，之後略微北偏、再轉西南進入南海。其與東北季風的共伴效應將為北部、東半部帶來致災性的大量降雨。

他表示，模式模擬路徑仍存在略偏北接近台灣或略偏南接近呂宋島的不確定性，應密切觀察。