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專家：今年流感將大流行 恐多病毒感染

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
今年是「流感大年」，同時多病毒感染機率增高，專家呼籲應盡快打流感、肺炎鏈球菌等疫苗，增強保護力。本報資料照片
今年是「流感大年」，同時多病毒感染機率增高，專家呼籲應盡快打流感、肺炎鏈球菌等疫苗，增強保護力。本報資料照片

流感疫情蠢蠢欲動，疾管署實驗室自動通報系統統計，上周流感通報病例總數達184件，較前周增加95例，其中A型流感151件，B型流感33件。專家表示，今年流行的A流為H3N2，一定會大流行，致病力強、變異率高，重症率是B流、H1N1的2倍。

每年秋冬才會出現的流感，今年在世界各地皆有提前報到的跡象，今年將是「流感大年」。李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大小兒感染科主治醫師黃立民表示，新冠疫情10月中會走下坡，接下來就是A型流感的流行期，預估一成五至二成的民眾會感染流感。

黃立民坦言，今年台灣不利因素有四項：病毒早到、流行病毒株為H3N2、國門開放、防疫疲乏，其中國門開放是最大不利因素，流感潛伏期短，通常邊境鎖七天病毒就進不來，但現在國門已開放；H3N2致病力強、變異率高，重症率恐是H1N1、B流的1.5至2倍。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前社區有多種呼吸道病毒在流行，不論小孩或成人都有可能感染，不只是新冠和流感，也可能感染肺炎鏈球菌，尤其幼兒更要特別注意呼吸道融合病毒。

「同時多病毒感染是今年秋冬疫情的重點。」黃立民引述權威醫學期刊「刺胳針(The Lancet)」研究，流感合併新冠肺炎感染30日內死亡率將增加六倍，肺炎鏈球菌合併新冠肺炎感染30日內死亡率提升八倍。這三個月內台灣面臨重大威脅，民眾要盡量避免重大感染。

黃立民提醒，慢性疾病族群、吸菸族、外出族、曾感染新冠族群，要避免多重感染，以免讓本身的疾病更加嚴重，應積極與醫師諮詢疫苗的接種事宜，做好完整的預防措施。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，糖尿病患者若血糖控制不佳，感染肺炎後容易出現全身性感染症狀，「肺炎鏈球菌」正是社區型肺炎最常見的致病菌，務必遵從醫囑用藥、落實血糖控制，並主動與醫師討論肺炎鏈球菌疫苗接種的必要性，以降低感染後重症、死亡的風險。

疫情指揮中心指揮官王必勝說，今年冬季呼吸道相關疾病可能會比較嚴重，主要因應方法有兩個，一是接種疫苗，包括次世代疫苗、流感疫苗等，符合資格就趕快接種，希望民眾打好疫苗增加保護力；另一個是戴口罩，因此口罩政策暫時不會調整，民眾也要保持社交距離和勤洗手。

流感疫苗 新冠肺炎 疫情

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