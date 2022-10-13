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老舊汽車換購電動車研擬發放「碳權」 最快明年上路

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
為減少碳排及降低空汙，今年六月起民眾淘汰老舊機車且換購電動機車，可獲環保署發放的「溫室氣體減量效益」憑證，被視為碳權且可交易；為擴大交易範圍，考慮未來老舊汽車換購電動汽車或油電混合車，也可獲得憑證，最快明年上路。記者曾吉松／攝影
為減少碳排及降低空汙，今年六月起民眾淘汰老舊機車且換購電動機車，可獲環保署發放的「溫室氣體減量效益」憑證，被視為碳權且可交易；為擴大交易範圍，考慮未來老舊汽車換購電動汽車或油電混合車，也可獲得憑證，最快明年上路。記者曾吉松／攝影

為降低碳排及改善空汙，今年6月起民眾淘汰老舊機車且換購電動機車，可獲環保署發放的「溫室氣體減量效益」憑證，被視為「碳權」且可買賣。為擴大交易範圍，環保署研擬放寬老舊機車出廠年限，並考慮老舊汽車換購電動汽車或油電混合車也可獲憑證，最快明年上路。

每輛老舊機車汰換為電動機車，約可減少2.3公噸的二氧化碳，民眾獲得憑證後，可賣給需要通過環評審查的開發單位或地方政府，藉此作為溫室氣體的增量抵換。新竹科學園區管理局、新竹縣環保局今年就分別提出1500元、2000元的憑證收購價，預計兩年內分別收購10萬輛及400輛。

環保署統計，今年6月10日憑證交易平台上線後，截至今年9月底，全國完成8460件媒合收購案。環保署環管處長蔡玲儀表示，今年底約可達到兩萬輛的收購案，在計畫預期進度內，近期還有其他開發單位洽談，希望成為「買方」，未來民眾交易選擇會更多。

目前僅民國96年6月30日以前出廠的燃油機車，才能換購電動機車並獲憑證，為擴大實施，蔡玲儀表示，研擬放寬出廠年限，以加速老舊燃油機車汰換，此外目前也在計算老舊汽車換成電動汽車或油電混合車的減碳效益，評估後若認為有一定正面效益，希望有機會納入憑證交易制度，若順利最快明年可上路。

環保署 電動機車 環評 減碳

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