聽新聞
test
0:00 / 0:00
老舊汽車換購電動車研擬發放「碳權」 最快明年上路
為降低碳排及改善空汙，今年6月起民眾淘汰老舊機車且換購電動機車，可獲環保署發放的「溫室氣體減量效益」憑證，被視為「碳權」且可買賣。為擴大交易範圍，環保署研擬放寬老舊機車出廠年限，並考慮老舊汽車換購電動汽車或油電混合車也可獲憑證，最快明年上路。
每輛老舊機車汰換為電動機車，約可減少2.3公噸的二氧化碳，民眾獲得憑證後，可賣給需要通過環評審查的開發單位或地方政府，藉此作為溫室氣體的增量抵換。新竹科學園區管理局、新竹縣環保局今年就分別提出1500元、2000元的憑證收購價，預計兩年內分別收購10萬輛及400輛。
環保署統計，今年6月10日憑證交易平台上線後，截至今年9月底，全國完成8460件媒合收購案。環保署環管處長蔡玲儀表示，今年底約可達到兩萬輛的收購案，在計畫預期進度內，近期還有其他開發單位洽談，希望成為「買方」，未來民眾交易選擇會更多。
目前僅民國96年6月30日以前出廠的燃油機車，才能換購電動機車並獲憑證，為擴大實施，蔡玲儀表示，研擬放寬出廠年限，以加速老舊燃油機車汰換，此外目前也在計算老舊汽車換成電動汽車或油電混合車的減碳效益，評估後若認為有一定正面效益，希望有機會納入憑證交易制度，若順利最快明年可上路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言