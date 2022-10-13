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李遠哲批2050淨零做不到 環保署：不可推卸的世代責任

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
中研院前院長李遠哲昨接受專訪表示，2050淨零排放根本做不到。圖／聯合報系資料照片
中研院前院長李遠哲昨接受專訪表示，2050淨零排放根本做不到。圖／聯合報系資料照片

中研院前院長李遠哲昨接受專訪表示，2050淨零排放根本做不到。環保署今晚發出新聞稿表示，我國推動淨零排放工作是現在進行式，2050淨零排放目標已入法，各級行政機關將依法行政且推動落實淨零目標，2050淨零轉型雖艱鉅，但為不可推卸的集體和世代責任。

環保署表示，去年提出「溫室氣體減量及管理法修法草案」，將法案名稱修正為「氣候變遷因應法」，強調溫室氣體減量與氣候變遷調適並重，並將國家長期減碳目標修改為2050年淨零排放，並納入法案中明確規範，同時引進徵收碳費制度。

修法草案今年5月11日及12日經立法院社環等6個委員會聯席審議完成初審。環保署說，在氣候變遷因應法完成立法程序後，才能依法授權啟動徵收碳費，規畫實施對象將由大到小分階段徵收，並鼓勵大企業協助小企業自願減量，透過減量額度抵減碳費及提出自主減量計畫，以達到優惠費率的誘因機制。

此外，為協助產業進行碳盤查工作，環保署說，今年8月至10月開辦3班期「溫室氣體盤查作業查證人員訓練班」，培訓超過200名查證人員，還與經濟部共同輔導協助新設查驗機構，目前已新增3家通過認證，5家認證中，充足國內查驗量能。

環保署說，「2050淨零轉型」雖艱鉅，但為不可推卸的集體和世代責任，在氣候變遷因應法法制基礎下，各部會將落實不遺落任何人的公正轉型，為台灣永續發展建構新動能，以達成2050淨零排放路徑。

環保署 氣候變遷 李遠哲

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