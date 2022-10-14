吃對營養，運動養肌更有效！成就逆齡精彩，為健康打底

清晨天微亮，當大多數人都還在睡夢鄉，華國玉已經騎著單車奔馳在城市的綠蔭街道上，迎風開啟充實又愉悅的一天。早起運動對華國玉來說不只是紓壓的方式，運動後神清氣爽、思緒清晰，也讓他的工作效率更提升。如何維持規律的運動習慣，並且補充營養讓運動為身體帶來的好處更加乘？就讓橘編開箱報你知。

華國玉晨騎運動習慣已持續7年，運動讓她充滿健康活力，視覺年齡更顯年輕。 攝影／黃阿仁

用自己雙腳，踩踏出自己的地圖

「我一開始只是想跟客戶搏感情，才去參加清晨的客戶公司活動，從路跑、健走到戶外騎單車，我很喜歡一群人一起出發，用自己雙腳踩踏出自己的地圖，所以除了下雨天之外，我每天在上班前去騎車，7年來從未間斷。」

在媒體從事業務工作的華國玉，舉手投足皆充滿活力，視覺年齡相當年輕，她笑稱自己以前很「肉腳」，爬個樓梯就累，直到年近半百才開始運動，卻一頭栽進精彩的單車世界。無論是在假日伴隨山水騎行台灣之巔—塔塔加，用雙腳感受玉山的脈動，或是在平日早晨和車友一起悠騎大稻埕，探索城市文化與美食，都是華國玉最享受的時光。今年她還打算要完成「一日北高」、「一日雙塔」等高難度騎程，挑戰自我，再創人生新巔峰。

華國玉喜歡用雙腳探索城市文化和美食，並鍛鍊體力挑戰自我。 攝影／張信利

充足營養補給，讓運動效能更提升

每天揮汗奔馳、高壓的媒體工作，加上非常時期、外在環境挑戰不斷，華國玉如何做足保養、維持身體健康？華國玉表示自己相當重視飲食中的營養攝取；平時她會盡量選擇健康食材，從天然食物中攝取營養，不足的部分則透過營養品額外補充。

「運動族都知道乳清蛋白(註*)對身體的重要。」華國玉說，「乳清蛋白不像一般乳品會引起過敏，鈣質含量比豆漿更高，我試喝『愛斯康益膳』含乳清蛋白的營養品後，在騎乘北宜公路時，我覺得自己的踩踏效能有明顯的提升，體力、耐力也變好了。」

華國玉試喝「愛斯康益膳」後，運動時覺得自己的踩踏效能有明顯的提升。 攝影／王敏達

乳清蛋白含有最高比例的支鏈胺基酸，也就是俗稱的(BCAA)，是肌肉生長時不可或缺的胺基酸。運動前補充乳清蛋白可做為基底，增強體力，讓運動更有成效；運動後短時間內補充好吸收的乳清蛋白，可幫助修復運動對肌肉組織造成的刺激，促進肌肉生長。

除了提供優質蛋白質，「愛斯康益膳」還含有細微化薑黃素、專利膳食纖維、維生素B群+鋅、維生素D+鈣等，一次補足全方位的營養，啟動一天的活力。

「愛斯康益膳」含乳清蛋白、細微化薑黃素、維生素和礦物質，是運動族補充營養的首選。 攝影／王敏達

無代糖，少負擔，好順口

華國玉透露，市面上很多運動補給品都會添加人工甜味劑(代糖)，「愛斯康益膳」低鈉、無乳糖，也不添加代糖。「喝起來對身體負擔少，口感不會很甜；想變化口味時，還可以加咖啡變成拿鐵、加紅茶變奶茶，或是加入抹茶粉做成抹茶拿鐵，用健康的營養補充品取代手搖飲，我個人非常喜歡。」

「運動一天或一個禮拜，看不出成果；但持續運動三年、五年，你的身體一定會感受到運動的好處。」華國玉鼓勵大眾踏出第一步，不管已經幾歲，都要開始動起來！搭配「愛斯康益膳」輕鬆補充營養，養肌效果更好，還能提升身體的保護力，讓自己內外都升級。面對歲月逆襲與大環境壓力，就讓「愛斯康益膳」幫你扛，為健康打底！

【註*】乳清蛋白，優質蛋白質來源，有助於肌肉生長