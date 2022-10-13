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國慶國際記者團參訪 取經台灣健保

中央社／ 台北13日電
健保署署長李伯璋。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
健保署署長李伯璋。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

今年國際媒體記者團參訪國慶大典，在外交部安排下，今天下午拜會衛福部中央健康保險署，取經全民健保27年台灣經驗，健保署長李伯璋分享，全民健保部分負擔調整政策規劃理念。

這次外交部安排台灣10月國慶邀請國際記者團採訪，包含美國、日本、紐西蘭、瑞典、瑞士、法國、希臘、捷克、立陶宛、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、巴拉圭、厄瓜多、墨西哥、祕魯、約旦、斯里蘭卡、馬紹爾、帛琉、斐濟及索馬利蘭等21國25名記者。

全民健保常被視為另類台灣之光，健保署也是這次參訪重點，這次參訪主要由李伯璋介紹自民國84年3月1日實施全民健保的珍貴經驗，並就近年來健保署推動分級醫療、健保APP、虛擬健保卡的創新作法，分享全民健保在全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中如何以創新的數位健康照護應用，並接受記者問答。

李伯璋今天晚間告訴中央社記者，分享內容包含台灣健保的總額制度、單一保險人制度，他也很坦白的告訴外國記者，雖然台灣的健保雲端做得很好，醫師都可透過圖庫看到檢驗結果，患者不用一直重複檢查，但台灣分級醫療還不是很到位。

李伯璋說，他也向國外媒體分享希望未來基於使用者付費的概念，對於全民健保部分負擔調整政策規劃理念等，以日本為例，近期已經宣布調高醫療費用部分負擔比率，盼台灣也能落實開源節流，因應後疫情時代的健康挑戰，包括新藥、新科技、新治療方式。

李伯璋表示，健保署將持續朝制度改革及數位健康各項措施的提升來努力，以因應時代潮流進步，不斷改革舊思維並推出新措施，以確保全民健保永續經營，維護台灣民眾健康。

健保卡 李伯璋 索馬利蘭

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