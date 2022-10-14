增強保護力從營養做起！營養補充品聰明吃、效果好

近年來大環境挑戰不斷，似乎看不見盡頭，民眾想要維護健康，除了勤洗手、戴口罩，還要補充營養、提升保護力，才能打造不易生病的體質，如何在日常中做好內在保健?讓專業營養師李婉萍來告訴你。

營養師李婉萍。 圖／李婉萍 提供

近9成國人營養攝取不足﹖

李婉萍營養師表示，「飲食營養狀況是影響健康的重要因子，整體而言，國人於六大類食物的攝取狀況，最偏離飲食指南建議的類別為蔬菜、水果、乳品類與堅果種子類(註1)。」

蔬菜與水果含有豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，可促進腸胃蠕動，維持腸道健康，國健署建議18歲以上成人每天應攝取3份蔬菜及2份水果（1份約1個拳頭大小），但有近9成國人蔬果攝取量呈現不足的狀態，而許多研究報告指出，蔬果攝取不足是罹患慢性病的重要原因。

其次，國人乳品類攝取不足的狀況仍然嚴重，19歲以上成人及高齡長者的每日乳品類攝取不足1份比例高達9成，僅75歲以上男性長者的不足比例相對較低。乳品是良好鈣質的來源，平均1cc牛奶中含有1毫克鈣，每天需要2杯牛奶，才能供應一天的鈣質所需。而現代人曬太陽的時間較少，各年齡層皆有維生素D攝取偏低的現象，足夠的鈣質和維生素D對於骨頭保健、強化保護力非常重要。

最佳營養補給：乳清蛋白+細微化薑黃素

乳品攝取也是補充蛋白質的好選擇，許多65歲以上長輩因牙口不好吃不下，或是多吃菜少吃肉，蛋白質攝取量普遍不足；或外食族經常早餐午餐隨便吃吃，下班後才大口吃肉，攝取的蛋白質夠量但不均。李婉萍強調，「人體一次最多只能吸收20-30克蛋白質，吸收不了的蛋白質會排出，只剩下脂肪留存，因此每天所需的蛋白質量要平均分配在各餐中攝取，不能集中在一餐來吃。」

若民眾無法從日常飲食中攝取均衡營養，該如何才能有效率的補足營養缺口？李婉萍建議可透過優質營養品來補充，「有些人喝牛奶會不舒服或有乳糖不耐症，可改喝乳清蛋白營養品。牛奶中的蛋白質分為乳清蛋白和酪蛋白，會引起過敏的是酪蛋白，經過分離的乳清蛋白不會引起過敏、不含乳糖，且更容易吸收，可以補充蛋白質、鈣質，又不用擔心會熱取過多熱量和脂肪，營養品大多會添加維生素和礦物質，可以把健康所需的營養一次補足。」

市面上的乳清蛋白營養品有很多種，以「愛斯康益膳」液態營養配方為例，一瓶含有的營養素就相當於半碗糙米飯、鮮奶1杯、1顆維他命、板豆腐6塊(相當於一份蛋白質)，3杯半的高麗菜(4.2克膳食纖維)，可以滿足一餐營養，提供30種以上營養素，包含蛋白質、鈣質、維生素B群、D，礦物質鈣、鋅等。「有些長輩一個人在家不想煮，早餐喝一瓶，加上一顆蛋，營養就很均衡充足。」

另外，「愛斯康益膳」還有細微化薑黃素5毫克，吸收率佳，有助提升保護力，調節生理機能。薑黃素是近年很夯的保健食品，許多研究都已證實薑黃素對身體的好處，每日適量攝取、搭配其他食材一起吃，可加強全身保健。「但是要注意是否好吸收，也不可過量攝取。」

李婉萍表示，用「愛斯康益膳」這類營養品取代正餐，在國外風行已久。上班族忙碌沒時間好好吃飯、偏食族，外宿的大學生、胃口不好的長輩，或是正在進行體態管理的人，都可用來補充營養，兩瓶「愛斯康益膳」就相當於一個雞腿便當的營養，但是熱量更低、膳食纖維更豐富，可以給健康多一層保護力。

現在就來了解>>營養諮詢專線0800-211-953諮詢時間：週一至週五 上午 9:30-12:00；下午 1:30-5:30【註1】資料來源：2022年衛生署發布的國民營養健康調查報告。