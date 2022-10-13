2歲童發燒竟是因同時染「3種病毒」 兒科醫警告：這幾年都可能發生

隨著許多防疫規範逐漸放寬，世界漸漸走向後疫情時代，然而卻有醫師發現一名2歲男童，竟同時感染了「3種病毒」，醫師甚至認為，接下來幾年在診斷疾病時，兩種病毒以上的同時感染，都要列入考慮。

小兒科醫師陳木榮13日在臉書粉絲專頁以「病毒感染百花齊放」為題，表示一個發燒的孩子來看病，媽媽拿2歲哥哥前幾天住院的診斷證明書給我作為病童診斷疾病的參考，而醫師看了這張診斷證明書，心中驚訝到說話都停頓了一下，因為診斷書中竟寫著他身上檢驗出三種病毒，包括腺病毒、人類鼻病毒、副流感病毒。

陳木榮表示，這三個病毒都是兒科常見的病毒，而他驚訝的主要原因，是因為三種病毒「同時感染」的情況真的比較少見。以往看門診的時候，兒科醫師的邏輯概念就是「盡量用一個疾病來解釋孩子的所有症狀」，例如一個孩子噁心嘔吐加上肚子痛加上發燒合併肌肉痠痛，醫師會認為諾羅病毒的可能性較大，COVID-19以及流感病毒也要列入考慮，其他的病毒，雖然也有可能，但是可能性比較小。

然而用了上面的思考邏輯篩選出諾羅病毒、COVID-19以及流感病毒之後，接著再往下評估判斷，通常最後的結果，就只會是其中一種病毒，除非運氣真的很不好，要不然「三種病毒同時感染的機會實在不大」。

醫師表示，這三種病毒在孩子身上都是常見的感染病毒，在疫情之前，孩子第一次得到病毒，可能出現發燒加上身體不舒服，免疫系統同時也產生了抵抗力，之後每隔一陣子再度得到相同的病毒，反覆的感染讓孩子症狀越來越輕微，抵抗力也因為反覆感染一直持續不斷存在。

陳木榮觀察，COVID-19疫情的這幾年，所有孩子常見的病毒完全銷聲匿跡，也因此孩子身上免疫系統產生的抵抗力等於是一張白紙，重新面對這些常見的感染病毒，就必須再度面對高燒以及身體不舒服的症狀。三個病毒同時感染，造成的不舒服有可能更加嚴重。

陳木榮也提醒診所內的所有醫師，改變以往傳統的思考邏輯，接下來這幾年診斷疾病時，兩種或是三種病毒的同時感染，一定要列入考慮。