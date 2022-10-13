4歲女童天天哭著燒傷復健 瑞莎不捨「堅強如國手」

創立瑞星韻律體操協會的藝人瑞莎今天分享首次與燒傷顏損孩子拍公益廣告經驗，她說，4歲的小陽光（化名）每天邊哭邊努力忍痛復健，堅強得跟國手一樣厲害。

陽光基金會於今天舉辦「陪伴燒傷顏損兒 勇敢迎向未來」記者會，瑞莎在現場與燒傷顏損兒家庭齊聲呼籲，希望大眾同理支持陽光孩子及其家庭的艱辛、營造更友善的成長環境，響應捐款幫助燒傷顏損孩子獲得完善生心理重建服務。

瑞莎分享與陽光孩子同框拍攝公益平面廣告經驗，她說，第一次接觸燒傷顏損孩子，一直很緊張，很怕意外觸碰會讓小陽光疼痛不適。但溫暖的小陽光一直照顧瑞莎，還幫瑞莎按摩，讓瑞莎不要緊張，瑞莎說，「我感覺她的心非常美、非常堅強。」

燒傷復健的痛不是旁人能想像，4歲的小陽光即使邊哭邊復健，還是每天忍痛復健學走路。瑞莎說，小陽光的那份堅強令她既感動也很心疼，「真的跟國手一樣厲害」，瑞莎特別呼籲，燒傷顏損兒成長過程很辛苦，可能面對別人異樣眼光，希望大家用愛和同理心陪伴，讓他們有更多力量成長。

臉上印記遭側目，是小霏一家人永遠的痛，小霏出生時右臉與眼白就有太田母斑，隨著成長範圍變大顏色變深，與爸媽外出時常遭側目，遭親人及陌生人不友善言語。記者會上，霏霏聽爸爸在台上分享過去種種，她和媽媽在台下都忍不住落淚。

不願因外表遭人指點，小霏10個月大即開始接受雷射治療，每次雷射治療花費數千至萬不等，龐大的治療費與家計，靠小霏爸爸最多一天打三份工苦撐，陽光社工積極連結資源提供醫療補助、並邀請參加病友支持團體，紓解一家經濟與照護壓力，至今已順利完成9次療程。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，燒傷顏損孩子不僅要承受無數手術、復健及異樣眼光，父母也承受極大照顧壓力；從孩子出生、踏入校園、逐漸成長的過程中，對孩子與家長而言都是一場又一場未知的冒險旅程，希望社會大眾能同理支持燒傷顏損兒服務計畫。

陽光基金會每年陪伴近400個燒傷顏損兒家庭走過艱辛復健的歷程，邀請社會大眾捐款支持「燒傷顏損兒生心理重建服務經費」，郵政劃撥帳號：05583335（陽光基金會），也可於陽光官網線上安心捐款；也歡迎認購收錄陽光孩子畫作的2023義賣桌曆。