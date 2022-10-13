勞動部啟動觀光人力跨部會專案媒合 北部門檻月薪三萬

邊境解封，國門今天正式開放，觀光業卻出現人力荒。勞動部宣布，鑑於中央流行疫情指揮中心採行階段性開放邊境管理措施，勞動部勞動力發展署針對旅遊、觀光旅館業、旅館業、民宿等觀光暨週邊產業的人力需求，自即日起啟動為期3個月的「觀光暨週邊產業缺工專案協助計畫」，積極協助觀光業者補實所需人力。

發展署表示，為配合「0+7」觀光產業缺工需要，10月7日邀集交通部及產業代表共同研商建立共識，啟動第2階段專案計畫－「觀光暨週邊產業缺工專案協助計畫」，將由交通部彙整業者明確人力需求送發展署，後續透過各公立就業服務機構及台灣就業通網站建置觀光產業專區，協助揭露徵才資訊及推介媒合各式求職民眾。舉凡觀光業者所提出的職缺薪資，北部地區達3萬元以上、中南東部地區達2.8萬元以上者，均納入專案求才服務範圍。

此外還將針對觀光產業辦理各式大中小型徵才活動，並依據觀光旅宿產業特性，運用安穩僱用計畫、職務再設計(輔具)及訓用合一等就業促進措施資源，增加勞雇雙方媒合誘因，以積極協助業者補實人力缺口。

勞動部歡迎有興趣從事觀光產業相關工作的民眾，可隨時至台灣就業通網站查詢最新職缺以及徵才活動訊息，或撥打免付費客服專線0800-777-888詢問！