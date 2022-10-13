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台南男喪失嗅覺2年 竟是慢性鼻竇炎作怪

中央社／ 台南13日電
奇美醫學中心耳鼻喉部主治醫師李京澤13日在衛教宣導會中表示，拜醫療科技進步之賜，慢性鼻竇炎目前已有許多治療方式可選擇，鼓勵患者可與醫師討論後積極接受治療。 中央社
奇美醫學中心耳鼻喉部主治醫師李京澤13日在衛教宣導會中表示，拜醫療科技進步之賜，慢性鼻竇炎目前已有許多治療方式可選擇，鼓勵患者可與醫師討論後積極接受治療。 中央社

台南一名48歲男子因慢性鼻竇炎合併鼻息肉反覆發作，左側鼻腔嗅覺完全喪失已2年，今年因再次發作求診，接受3D立體定位導航微創手術與生物製劑等治療，如今已重新聞到味道。

奇美醫學中心耳鼻喉部主治醫師李京澤今天在衛教宣導會中表示，這名病患過去有氣喘病史，也曾接受鼻竇炎手術多達7次，但左側鼻腔嗅覺於2年前喪失，手術治療也未恢復，今年7月因慢性鼻竇炎再次發作求診。

李京澤指出，經檢查診斷為「第二型發炎反應導致的慢性鼻竇炎合併鼻息肉」，討論後安排鼻竇3D立體定位導航微創手術，術後並給予生物製劑治療，之後回門診安排嗅覺測試，測得左側鼻腔嗅覺分數為33分，雖未達正常值43分，但病患本人對能夠再聞到味道已覺得很滿足，生活品質也提升不少。

李京澤表示，目前鼻竇炎手術以功能性內視鏡鼻竇微創手術為主流，由於鼻竇位置緊鄰顱底及眼球，因此若遇到病灶緊鄰這些部位，手術清除會較為保守，治療效果便有限，鼻竇3D立體定位導航系統可於術中即時定位病灶，使手術治癒率大增，減少術後疼痛與出血等併發症。

李京澤指出，嗅覺對於人身安全與生活品質有重要影響，不可輕忽相關可能疾病，藉由嗅覺測試、內視鏡以及影像檢查可找出疾病根源，而慢性鼻竇炎拜醫療科技進步，有更多治療方式可選擇，患者可與醫師討論後積極接受治療。

微創手術 息肉

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