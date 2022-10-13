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四不利因素齊備迎流感大年 黃立民警示：2成民眾將染疫

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
黃立民呼籲，民眾切勿輕忽今年流感，逾百萬國人都可能染疫。圖／李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提供
黃立民呼籲，民眾切勿輕忽今年流感，逾百萬國人都可能染疫。圖／李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提供

流感疫情蠢蠢欲動，疾管署實驗室自動通報系統統計，上週流感通報病例總數達184件，較前週增加95例，其中A型流感151件，B型流感33件。專家表示，今年流行的A流為H3N2，一定會大流行，致病力強、變異率高，重症率是重症率是B流、H1N1的兩倍。

每年秋冬才會出現的流感，今年在世界各地皆有提前報到的跡象，2022年將成是「流感大年」。李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大小兒感染科主治醫師黃立民今表示，新冠疫情10月中開始會走下坡，接下來就是A型流感的流行期，預估1成5至2成的民眾會感染流感。

黃立民坦言，今年台灣不利因素有四項，「病毒早到、流行病毒株為H3N2、國門開放、防疫疲乏」，其中國門開放是最大不利因素，流感潛伏期短，通常邊境鎖7天病毒就進不來，但現在國門已開放；H3N2致病力強、變異率高，重症率恐是H1N1、B流的1.5倍至2倍。

「同時多病毒感染是今年秋冬疫情的重點。」黃立民引述權威醫學期刊《刺胳針(The Lancet)》研究，流感合併新冠肺炎感染30日內死亡率將增加6倍，肺炎鏈球菌合併新冠肺炎感染30日內死亡率提升8倍。黃警示，這3個月內台灣面臨重大威脅，民眾要盡量避免重大感染。

黃立民提醒，慢性疾病族群、吸菸族、外出族、曾感染新冠族群，要避免多重感染，可能會讓本身的疾病更加嚴重，應積極與醫師諮詢疫苗的接種事宜，做好完整的預防措施。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧則表示，糖尿病患者若血糖控制不佳，感染肺炎後容易出現全身性感染症狀，「肺炎鏈球菌」正是社區型肺炎最常見的致病菌，務必遵從醫囑用藥、落實血糖控制，並主動與醫師討論肺炎鏈球菌疫苗的接種必要性，以降低感染後重症、死亡的風險。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

流感 新冠肺炎 黃立民

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