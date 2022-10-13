聞著咖啡香去旅行 水保局推16條咖啡莊園體驗遊程
農委會水土保持局為推廣台灣精品咖啡，規劃三大咖啡促銷活動，包括推出咖啡禮盒囊擴12個咖啡莊園不同味道的咖啡；購買台灣咖啡滿額送杯子與咖啡；還有規劃16條咖啡莊園旅行，邀請民眾跟著咖啡香去旅行。
農委會水保局南投分局長陳榮俊表示，除了推出第一杯咖啡禮盒組外，也加碼精選12家CQI認證83分以上精品咖啡，另推出「WHAT'SCOFFEE你什麼咖？」咖啡桌遊，讓民眾透過遊戲行動中，深入探索咖啡產業。
他表示，活動也加碼，凡是民眾買咖啡產品達500元，贈送台灣好咖杯子，憑杯子到全台灣70家咖啡莊園大喊「不給咖啡就搗蛋」，可兌換免費精品咖啡一杯。
陳榮俊說，也邀請民眾一起聞著咖啡香去旅行，16條以咖啡莊園為主題的體驗、學習遊程，從南投國姓、雲林古坑及嘉義阿里山出發，體驗農村的美好，尋找山林中的咖啡精品。
農委會水保局副局長林長立表示，台灣擁有適合咖啡生長的地理環境，除了山區的土石流防治，也協助社區產業推廣、咖啡莊園體驗的輔導升級，今年推出精選禮盒組，有果香、花香、酒香、可可香氣等，每種風味皆可在第一杯咖啡禮盒中品嚐到，一次滿足民眾味蕾，台灣咖啡禮盒在蔦屋書店及台灣北中南11處店家與線上購物網站同步上架，包含第一杯咖啡禮盒、單包精品、咖啡桌遊及相關的產品，歡迎民眾選購。
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