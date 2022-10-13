快訊

雨傘不能收！東北季風再增強 「這些地區」下周一恐有驚人雨勢

「還珠格格」女星68億豪宅遭法拍 老公人間蒸發下落不明

民眾打高端結果去不了日本 高端出面回應了

太平洋縱谷馬拉松22日開跑 刺激消費購物滿額可摸彩

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市長魏嘉賢希望藉由太平洋縱谷馬拉松及滿額抽獎活動，同步帶動運動觀光及消費買氣。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉賢希望藉由太平洋縱谷馬拉松及滿額抽獎活動，同步帶動運動觀光及消費買氣。記者王燕華／攝影

花蓮市公所舉辦的太平洋縱谷馬拉松22日登場，將有7000名跑者共襄盛舉，市公所同步舉辦「花蓮觀光好輕鬆」購物馬拉松，在市內店家消費，憑200元以上發票可兌換摸彩券，有價值3萬元的電動按摩椅、折疊跑步機、運動攝影機等大獎。

市長魏嘉賢說，市公所打造運動觀光產業鏈，除了推廣太平洋縱谷馬拉松成為路跑品牌，也希望吸引更多人來到花蓮運動，再把消費力道留在花蓮，這幾年不斷嘗試新的作法，「花蓮觀光好輕鬆」也得到非常大的回響。

「購物馬拉松Ⅱ 花蓮觀光好輕鬆」，憑9月28日至10月26日在花蓮市店家消費發票，滿200元就可以參加，10月19日至29日可到舊鐵道行人徒步區、中華路大禹街口廣場及遠東百貨花蓮店一樓等三處服務區，憑發票登錄領取摸彩券，可累進兌換，每張發票最多兌換30張，還有滿額小禮物贈送，兌換時間周一到周四為下午4時到晚上9時，周五至周日為下午2時到晚間9時。

此外，阿美麻糬、德利豆乾、東豐拾穗農場、麗格休閒飯店、麗軒國際飯店等5家業者，也從10月12日起至26日，推出好食好宿優惠。

市公所表示，活動將於28日辦理抽獎，獎項眾多，包括按摩椅、折疊跑步機、運動攝影機、氣炸烤箱、智慧型腕表、遠百禮券等，詳細活動辦法可上花蓮市公所網站、臉書，及花蓮市文化觀光資訊網https://reurl.cc/rRydDE查詢。

太平洋縱谷馬拉松沿著海岸線開跑，美麗的賽道曾登上國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事第一名，也獲得日本「跑步者」雜誌報導，今年邁入第8屆，有7000多人報名，魏嘉賢透露，原本韓國姐妹市也組團要來參賽，可惜因買不到機票而取消。

魏嘉賢近日頻出國與姐妹市交流，他說，在與姐妹市會談時，也會將馬拉松、城市行銷納入，希望未來推廣城市行銷，不只有運動、觀光、教育、文化等面向，也能拓展產業交流。

花蓮市公所宣布配合太平洋縱谷馬拉松，舉辦「購物馬拉松Ⅱ 花蓮觀光好輕鬆」活動刺激消費。記者王燕華／攝影
花蓮市公所宣布配合太平洋縱谷馬拉松，舉辦「購物馬拉松Ⅱ 花蓮觀光好輕鬆」活動刺激消費。記者王燕華／攝影
花蓮市公所舉辦 「購物馬拉松Ⅱ 花蓮觀光好輕鬆」活動，遠百花蓮店也提供萬元禮券作為摸彩品。記者王燕華／攝影
花蓮市公所舉辦 「購物馬拉松Ⅱ 花蓮觀光好輕鬆」活動，遠百花蓮店也提供萬元禮券作為摸彩品。記者王燕華／攝影

馬拉松 花蓮 發票

延伸閱讀

花蓮文化局圖書館原址重建 新館設計來自洄瀾、縱谷、疊石

山頂上的馬拉松 草嶺公路首辦今午12時起線上報名

花蓮市長魏嘉賢參訪與那國町 研商未來兩地直航可能性

不要上當！花蓮市長魏嘉賢遭盜圖、設假帳號行騙 已報警

相關新聞

這些地區下周一恐有驚人雨勢 他籲珍惜生命、暫緩戶外活動

本周末規畫外出旅遊的民眾要多留意，目前位於關島附近的熱帶系統97W有機會持續發展成熱帶低壓或輕度颱風，氣象局也預估，該熱...

高鐵訊號異常事件已排除 旅程延誤達1小時可全額退費

台灣高鐵上午10時47分，因為桃園站道岔發生訊號異常事件，造成上下行列車誤點，121車次更一度誤點達74分鐘，目前經人員...

邊境解封「只開個縫」全國旅行公會理事長：觀光短期還不樂觀

台灣邊境因新冠肺炎疫情封鎖2年多，今天邊境解封實施入境「0+7」規定，全國旅行公會全聯會理事長蕭博仁迎接泰國首發團來台，...

台灣開邊境能吸引外國團客嗎？ 林氏璧列點分析：我想無法期待

今天起邊境解封，觀光業者期待外國觀光客能來台、振興國旅。台大感染科前醫師林氏璧（本名孔祥琪）在臉書粉專「日本自助旅遊中毒...

曾格爾募款逾千人贊助多出達標數38萬 她坦言：攀登費大漲仍不夠用

被爆與人夫飯店內偷情的曾格爾，登山計畫似乎未受影響。日前她在臉書持續PO出成功登頂世界第八大高峰馬納斯魯峰的紀錄，同時也在留言區坦言募款不夠用，光是一人攀爬就超過300萬；有網友發現曾格爾的募款平台目前已累積到508萬元，超過原預定的470萬元關卡，整整還多出38萬元。

太平洋縱谷馬拉松22日開跑 刺激消費購物滿額可摸彩

花蓮市公所舉辦的太平洋縱谷馬拉松22日登場，將有7000名跑者共襄盛舉，市公所同步舉辦「花蓮觀光好輕鬆」購物馬拉松，在市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。