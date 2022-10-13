太平洋縱谷馬拉松22日開跑 刺激消費購物滿額可摸彩

花蓮市公所舉辦的太平洋縱谷馬拉松22日登場，將有7000名跑者共襄盛舉，市公所同步舉辦「花蓮觀光好輕鬆」購物馬拉松，在市內店家消費，憑200元以上發票可兌換摸彩券，有價值3萬元的電動按摩椅、折疊跑步機、運動攝影機等大獎。

市長魏嘉賢說，市公所打造運動觀光產業鏈，除了推廣太平洋縱谷馬拉松成為路跑品牌，也希望吸引更多人來到花蓮運動，再把消費力道留在花蓮，這幾年不斷嘗試新的作法，「花蓮觀光好輕鬆」也得到非常大的回響。

「購物馬拉松Ⅱ 花蓮觀光好輕鬆」，憑9月28日至10月26日在花蓮市店家消費發票，滿200元就可以參加，10月19日至29日可到舊鐵道行人徒步區、中華路大禹街口廣場及遠東百貨花蓮店一樓等三處服務區，憑發票登錄領取摸彩券，可累進兌換，每張發票最多兌換30張，還有滿額小禮物贈送，兌換時間周一到周四為下午4時到晚上9時，周五至周日為下午2時到晚間9時。

此外，阿美麻糬、德利豆乾、東豐拾穗農場、麗格休閒飯店、麗軒國際飯店等5家業者，也從10月12日起至26日，推出好食好宿優惠。

市公所表示，活動將於28日辦理抽獎，獎項眾多，包括按摩椅、折疊跑步機、運動攝影機、氣炸烤箱、智慧型腕表、遠百禮券等，詳細活動辦法可上花蓮市公所網站、臉書，及花蓮市文化觀光資訊網https://reurl.cc/rRydDE查詢。

太平洋縱谷馬拉松沿著海岸線開跑，美麗的賽道曾登上國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事第一名，也獲得日本「跑步者」雜誌報導，今年邁入第8屆，有7000多人報名，魏嘉賢透露，原本韓國姐妹市也組團要來參賽，可惜因買不到機票而取消。