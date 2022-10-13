這些地區下周一恐有驚人雨勢 他籲珍惜生命、暫緩戶外活動

本周末規畫外出旅遊的民眾要多留意，目前位於關島附近的熱帶系統97W有機會持續發展成熱帶低壓或輕度颱風，氣象局也預估，該熱帶系統可能在周末逐漸接近巴士海峽，屆時低氣壓的雲系將會北上來到台灣，配合東北風，為北部及東半部帶來降雨，尤其東北部地區將有局部大雨甚至豪雨。

中央氣象局表示，周六至下周一南方低壓雲系北移影響，北部及東半部地區有陣雨；周六水氣逐漸增加，中南部山區以午後局部短暫陣雨天氣為主，平地大多為多雲，留意大台北、東北部及東部地區有局部大雨發生的機率；周日水氣更多，中南部山區轉為整天不定時局部陣雨，平地仍為多雲天氣，雨勢上，桃園以北、東半部地區有局部大雨發生的機率，尤其在東北部有機會來到豪雨等級降雨。

氣象局也說，下周一東北季風還會增強，北台灣天氣再度轉涼且水氣還會更多，桃園以北、東半部地區及恆春半島則要留意局部大雨或豪雨發生的機率，南部地區及中部山區有短暫陣雨，其他地區為多雲。