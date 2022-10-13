嘉基臂叢神經繞道重建手術+復健 癱瘓手有望能再舉重

從事鋁門窗工作的26歲廖男因車禍導致右手癱瘓無法舉高、無法工作，年輕就遭遇到如此事故心情沮喪，於嘉義基督教醫院神經修復中心診治，施以臂叢神經繞道移植重建手術，經過1年的復健後，已恢復手臂右上肢的功能，並重回職場。

神經修復中心醫師黃惠鑛表示，神經繞道重建手術，係藉由移植一小束健康又無害原本功能神經束，接到受損的神經做轉移接電的動作，能讓神經有更短的時間就再生和恢復。

黃惠鑛表示，臂叢神經是一組5條由頸部到上肢的神經叢，臂叢神經受損很難修補，以往的傳統神經移植或修補手術，神經生長恢復的時程較長，傳輸電力通常會減弱許多，效果多數較不理想；目前一個較新又有效的治療方式是神經繞道重建手術，就是藉由移植一小束健康又無害原本功能神經束，接到受損的神經做轉移接電的動作，就能讓神經有更短的時間就再生和恢復。

黃惠鑛表示，目前臂叢神經損傷治療方式有神經繞道移植術（轉移）、神經鬆解術、神經直接縫合術、神經移植術；目前最常進行的治療的方式為神經繞道移植術（轉移），當神經根損傷或長距離神經損傷時適用，常用的轉移神經有「肋間神經」、「脊髓副神經」、「頸叢神經」、「對側頸7神經」、「周邊神經」進行轉移。其他還有其他輔助性手術，包含功能性肌肉肉皮瓣轉移、肌腱轉移、肌腱固定術、關節固定術等，都是已行之多年的手術來輔助臂叢神經損傷的功能重建。

嘉義地區機車族很多，因交通意外導致上肢受損的情況也相對較多，在嘉基神經重建手術幾乎每周都會進行，民眾很少聽到的對側頸7神經移植術，在嘉基已是常見的手術。黃惠鑛說，臂叢神經損傷的上肢神經功能重建已不再是天方夜譚，嘉基神經修復中心手術和照顧團隊對於各類型的癱瘓重建已有豐富的治療經驗，但他強調，神經重建的黃金期和手術技巧固然重要，但是術後有經驗的復健治療更重要。

臂神經叢損傷的治療上醫師黃惠鑛從傳統的修復手術，至現今的神經重建手術已有10多年經驗，黃惠鑛表示，現在於手術的技術和觀念上都有重大的革命，甚至原本大家都以為救不了的腦、脊椎神經損傷癱瘓，已有更新的神經重建手術，都有很大的機會可以改善癱瘓病人的功能。