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許淑華攜手青創團隊 南投戲院推觀影前政見短片

撰文／ 簡銘佑

南投市南投戲院從1920年開始營運，至今屹立超過百年，因疫情因素，加上目前影音串流服務有 Netflix、KKTV、LINE TV等至少十多個平台，上電影院的人數不如以往，第三代蔡杰峰接手經營後，注入創新思維，用改變、創新突破經營困境，成功轉型老戲院。

國民黨南投縣長候選人許淑華，同樣有著「創新南投」的概念，南投縣是一個傳統大於現代的城市，許淑華要以變化與創新，突破南投縣面臨的先天困境，銜接各世代的生活模式，融合成一個老年、中年、青年均適合居住與創業的永續南投。

許淑華邀請青創團隊協助拍攝政見短片。主題為《新的思維給您新的南投，淑華與您從投開始。You Need！ I Give！》。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處 提供
許淑華邀請青創團隊協助拍攝政見短片。主題為《新的思維給您新的南投，淑華與您從投開始。You Need！ I Give！》。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處 提供

許淑華表示，外送服務已經成為時下年輕人生活中不可缺少的一部分，這回特別與青創團隊合作，以外送詼諧短片的方式，把年輕人想要的政見送到他們手中。一共在南投戲院投放四支觀影前的廣告，包含：青年事務窗口、親善動物育樂園區、青農基金、噗噗共乘。

結合時下外送服務，許淑華要將年輕人想要的政見送到他們手中。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處 提供
結合時下外送服務，許淑華要將年輕人想要的政見送到他們手中。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處 提供

影片中提到，許淑華為服務偏鄉交通不便，致力推動噗噗共乘計畫，縮短鄉親返家路程，共乘預約制減少等待時間，提升就醫、就學交通便利性，培訓駕駛服務工作，創造在地就業機會。再者，農業是南投重要的經濟命脈之一，人口老化及外流導致農業發展緩慢，許淑華提出：鼓勵青農返鄉、推動科技智慧化管理、加強農產行銷網絡的多元發展以及食品安全管理機制；未來將設置常設型「南投好物專賣區」。並設立青年基金及青年事務窗口，整合青年留鄉相關計畫資源，處理青年創業、就學、青年住宅、社會參與等不同面向問題，協助更多青年在南投生根發展。

許淑華推出新的政見，要用新的思維帶領南投全面發展。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處 提供
許淑華推出新的政見，要用新的思維帶領南投全面發展。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處 提供

許淑華強調，南投要發展成為以低碳永續為核心、以數位創新為解方的新型態城市 ，因此提出「創新永續」施政主軸，以智慧科技的便利融入在地傳統資產，將在交通、農業、觀光，注入創新思維與智慧科技，帶領南投全面建設發展，打造一個從老到幼適合居住的環境，新的思維給大家新的南投。

https://youtu.be/VLxnQL_56oc

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