馬媽媽不必再揹女兒跑醫院 健保署台南試辦居家傷口照護

台大雲林分院經常可以看到馬媽媽揹著20多歲的馬小妹就醫的身影，馬小妹癱瘓在床20年，身上難免有壓瘡等傷口，馬媽媽常要辛苦揹著她到醫院就醫，健保署南區業務組在台南試辦居家傷口照護團隊提供傷口照護服務中心，今天揭幕，未來像馬小妹這樣的個案，將由醫療團隊協助到家服務照護，馬媽媽就不必再那麼辛苦。

南區業務組指出，住在雲林的馬小妹從小就罹患脊髓腫瘤，20年前手術後癱瘓在床，開啟了媽媽漫長的照顧之路，20年來都是自己揹著孩子就醫，隨著孩子長大、媽媽的背似乎被壓得更彎；馬媽媽平常從事照服員的工作，必須賺錢養家，每天照顧馬小妹之後才出門，長期臥床，馬小妹之前身上有4處壓瘡，背部的傷口更是深可見骨，馬媽媽經常揹著孩子到台大雲林分院就醫。

馬媽媽的辛苦被大家看見，台大雲林分院主動成立醫療團隊走出醫院，由整形外科醫師帶領傷口照護團隊，將醫療送入長照機構及案家，減輕病患及家屬往返奔波之苦。經過團隊細心治療後，馬小妹的傷口現已癒合。

業務組指出，衛生福利部推估2021年全人口失能率為3.9%，約有89萬人失能，部分失能病人如馬小妹，因疾病長期臥床而產生壓瘡，若為高齡失能長者可能伴隨相關疾病如糖尿病或衰弱等其他共病，易造成傷口產生長久不癒、反覆住院，甚至可能面臨截肢或是引發敗血症等風險危及生命。

健保署南區業務組組長林純美表示，2021年雲嘉南地區因壓瘡就醫有6533人，其中有一半以上的病人需要居家醫療與長照機構照顧，這些病人平均的住院天數長達20天，相較於一般住院的病人需投入更多的人力與資源照護。

林純美表示，目前雲嘉南四縣市中，整形外科醫師有6成集中在台南市執業，為解決長期臥床及行動不便而就醫困難的病人，健保署南區業務組規劃以台南市為試辦地區，由成大醫院、奇美醫院及部立台南醫院作為種子醫院，成立居家傷口照護團隊提供傷口照護服務中心，亦獲得台南開基玉皇宮捐贈50萬元作為計畫推動經費。