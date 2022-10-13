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蝴蝶蘭帶「雜草」遭美退櫃 防檢局提高出口查驗比例為4%

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
立法院經濟委員會今天進行農委會業務報告，立委賴惠員（右）表示，台灣蘭花帶介質輸美從9月開始被退櫃，至今有23櫃遭退、至今仍有20多櫃仍在海上，若未徹底解決防檢疫問題，業者將禁止輸入美國，台灣蘭花若失去美國市場，影響產業甚鉅。圖左為農委會防檢局長杜文珍。圖／取自國會頻道
立法院經濟委員會今天進行農委會業務報告，立委賴惠員（右）表示，台灣蘭花帶介質輸美從9月開始被退櫃，至今有23櫃遭退、至今仍有20多櫃仍在海上，若未徹底解決防檢疫問題，業者將禁止輸入美國，台灣蘭花若失去美國市場，影響產業甚鉅。圖左為農委會防檢局長杜文珍。圖／取自國會頻道

台灣蘭花帶介質輸美從9月開始被退櫃，農委會防檢局統計，被退櫃的有16批、23貨櫃、共13業者，而這些業者過去也有蝴蝶蘭輸美，這是首度被美方檢出退運；目前除輔導業者進行雜草管理外，同時也提高國內出口開箱查驗比例為4%。

立法院經濟委員會今天進行農委會業務報告，立委賴惠員今天表示，台灣蘭花帶介質輸美從9月開始被退櫃，至今有23櫃遭退（分別19+4櫃）、至今仍有20多櫃仍在海上，若未徹底解決防檢疫問題，業者將禁止輸入美國，台灣蘭花若失去美國市場，影響產業甚鉅。

農委會防檢局植物檢疫組組長翁壹姿表示，台灣附帶栽培介質工作計畫，是台美雙邊討論的工作計畫，裡面內容要附帶栽培介質的植物，只有核可的種類，目前核可的種類，只有蝴蝶蘭、石斛蘭以及文心蘭，其他不適合可種類的都不可帶介質，蝴蝶蘭的盆苗內，帶有其他蕨類或禾本科雜草，美國要求要退運或銷毀，我方在9月7日收到美方訊息，至今遭退共16批、13業者。

翁壹姿表示，我國與美方在9月21日召開緊急會議，美方提及，若業者或溫室重複被檢出，要採行暫停措施，但我方提出，有些蘭花已經陸續啟運已在海上（海運輸美約21天），有時間差，尚未來得及進行精進措施，因此向美方爭取，之前若有業者有兩三批蘭花被檢出都只算一次違規，9月21後若還有檢出才算第二次違規。

她說，實地了解狀況，並輔導業者做雜草管理，栽培介質用水苔種植，種植前要經過熱水處理，溫度80度處理30分鐘，這措施若落實，雜草問題應該可以解決；苗株栽培種植期間要多注意，有雜草要連根拔除，濕度管理也可以避免絕對種子、胞子發芽，業者也加強人力處理，我方輸出檢疫增加抽驗比例為4%，若開箱發現有雜草，暫不發證。

我國蝴蝶蘭2004年即可帶介質輸美，過去業者也從未因為介質中帶有雜草因此遭退櫃，是否檢疫條件有調整？翁壹姿表示，美方檢疫條件沒有改變，以往也沒有接到這類訊息，這次事件，防檢局人員也到現場去看，業者確實有處理不當，這些業者過去也有蘭花輸美，也沒發生問題。

農委會 美國

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