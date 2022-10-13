偏頭痛是正式病名 常用止痛藥恐加劇

天氣一變就頭痛欲裂，比天氣預報還準！台灣頭痛學會理事長陳韋達指出，偏頭痛已是正式的病名，在台灣的盛行率約9.1%，尤其青壯年族群深受其害。北榮神經內科副教授王嚴峰呼籲，如果偏頭痛民眾頻繁服用止痛藥，反而會使頭痛加劇，應維持良好生活習慣與規律運動，才能確實防治偏頭痛。

青壯族群的偏頭痛

在台灣偏頭痛的盛行率為9.1%，陳韋達表示，偏頭痛患者往往是生產力最高的青壯年族群，因此造成勞動力損失。根據統計，台灣每年因偏頭痛而請假產生的經濟損失就達46億元，且頻繁偏頭痛有較高的憂鬱症風險，並造成焦慮、失眠等身心問題。

偏頭痛為全球第二大的失能疾病，他指出，但民眾對偏頭痛有許多錯誤認知，認為偏痛頭並非疾病、只要吃止痛藥就好或不清楚療法等。陳韋達指出，偏頭痛是正式的病名，且不只有單側頭痛才是偏頭痛。

54321診斷法

台灣頭痛醫學會提出「54321」口訣作為診斷標準，頭痛超過5次以上，每次持續4小時以上、3天內會自行緩解、具有至少2項特徵（包括單側、搏動性抽痛或日常活動加劇頭痛等），以及合併1項特徵（如噁心、嘔吐、畏光或怕吵等）。陳偉達補充說，要是女性在月經前後出現頭痛症狀，就有高機率是偏頭痛。

陳韋達表示，每當病患到門診都會遇到類似的問題，本次集結100個常見的偏頭痛問題與錯誤認知，推出「偏頭痛衛教手冊」。手冊中的問題包括，「偏頭痛與壓力或失眠有關嗎？」底下就有回應寫，沒睡好與壓力都是偏頭痛的誘發因子，規律睡眠與壓力管理，對改善偏頭痛的狀況有幫助。

預防性療法治頭痛

王嚴峰說，民眾如果想要緩解偏頭痛的狀況，可以從養成良好的生活習慣開始，如充足睡眠、勤做頭痛日記等；並嘗試非藥物療法，像是攝取維他命B2、減少咖啡因攝取跟有氧運動。

他指出，目前偏頭痛已有「預防性治療」能有效降低患者發作頻率，且注射性新藥已經得到健保有條件給付，更能大幅降低患者用藥頻率。但他受訪時也透露，健保給付的條件相對困難，要符合慢性偏頭痛達15天以上，且嘗試三種藥物治療都失敗，但台灣有60萬的病患符合條件，「仍是不小的數字」。

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