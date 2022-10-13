高鐵訊號異常事件已排除 旅程延誤達1小時可全額退費

被爆與人夫飯店內偷情的曾格爾，登山計畫似乎未受影響。日前她在臉書持續PO出成功登頂世界第八大高峰馬納斯魯峰的紀錄，同時也在留言區坦言募款不夠用，光是一人攀爬就超過300萬；有網友發現曾格爾的募款平台目前已累積到508萬元，超過原預定的470萬元關卡，整整還多出38萬元。

2022-10-13 12:37