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高鐵訊號異常事件已排除 旅程延誤達1小時可全額退費

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台灣高鐵桃園站10時47分因訊號異常事件造成列車誤點，已於中午12點48分恢復雙向正常運轉，示意圖。記者盧逸峰／攝影
台灣高鐵桃園站10時47分因訊號異常事件造成列車誤點，已於中午12點48分恢復雙向正常運轉，示意圖。記者盧逸峰／攝影

台灣高鐵上午10時47分，因為桃園站道岔發生訊號異常事件，造成上下行列車誤點，121車次更一度誤點達74分鐘，目前經人員搶修之後，已於中午12點48分恢復雙向正常運轉，並將協助旅客辦理延遲退費。

高鐵公司說，道岔訊號異常已於中午12點48分搶修完畢、恢復正常運轉，旅客搭乘的列車於抵達目的地車站的時間若較時刻表原訂時間延遲30分鐘以上未滿60分鐘者，將退還實收票價50%；延遲60分鐘以上者，將退還全額實收票價，旅客可於即日起1年內，持原車票至各車站售票窗口辦理。

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