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幫助浪浪度寒冬！合隆羽藏發起募集二手被毯為浪浪送暖
天氣逐漸變冷，大家也逐漸穿上長袖衣物，而流浪的貓狗浪浪，也需要大家的愛心度過寒冬，合隆羽藏再度推出「羽藏傳愛，幸福暖被」，即日起至11月30日，邀請大家捐出家中不需要的二手被毯，合隆羽藏將會分類、清洗後，送至流浪動物之家，希望幫助更多浪浪度過寒冬。
已經連續舉辦7年的送暖活動，至今送出超過32,000條的被毯，合隆羽藏也長期倡導「認養，不棄養」概念，每逢天氣變冷之際，也會推出募集二手被毯。
目前商品以被毯、毛毯、床單、毛巾等，但因為怕浪浪會咬破被子，因此若有內部填充物則不適合捐出，以裝箱郵寄註明「合隆羽藏公益捐被活動 收」，寄送至桃園市大園區和平西路二段112號，更多資訊可洽詢02-2509-3355。
另外在合隆羽藏粉絲團也推出相關社群活動，分享活動資訊，有機會抽中Tencel ™品牌圍巾20份、合隆羽藏特別訂製公益提袋30份。
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