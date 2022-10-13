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影／國境今解封 韓國親子團興奮直衝小琉球
國境今天解封，南台灣熱門的水上活動勝地屏東小琉球，今早迎來首批來自韓國的28人親子旅行團，他們今天抵達機場後直奔東港東琉碼頭；團員興奮說，小琉球有海龜樂園美名，期待與海龜海中同游，這趙小琉球行受阻於國際疫情，足足延後了2年多，之前得知台灣邊境開放的好消息，馬上聯絡旅行社安排搶在首日出發。
小琉球觀光發展協會說，小琉球疫情前吸引不少國際觀光客來朝聖，邊境因疫情封閉期間，只偶見在台的外國人跨海來玩，國境解封後，雖然外籍遊客的占比原來就很低，但也期待透過外籍遊客的造訪和體驗，把小琉球的美與好推向國際。帶團的台灣領隊陳博正，今天特別挑了頂有韓文的棒球帽，熱情接待睽違2年多的韓國觀光團客。
一直是外籍遊客度假旅遊熱門地的屏東墾丁，包括凱撒、夏都和福華等飯店和民宿，首日也迎來零星外籍觀光客；一家五星飯店主管建議，交通部對內拉抬國旅市場，持續辦理「悠遊國旅─團體旅遊補助」至今年12月15日止，為衝刺甫開放的國際觀光旅遊市場，可針對外籍遊客推出短期獎勵補助方案。
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