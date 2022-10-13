影／國境今解封 韓國親子團興奮直衝小琉球

國境今天解封，南台灣熱門的水上活動勝地屏東小琉球，今早迎來首批來自韓國的28人親子旅行團，他們今天抵達機場後直奔東港東琉碼頭；團員興奮說，小琉球有海龜樂園美名，期待與海龜海中同游，這趙小琉球行受阻於國際疫情，足足延後了2年多，之前得知台灣邊境開放的好消息，馬上聯絡旅行社安排搶在首日出發。

小琉球觀光發展協會說，小琉球疫情前吸引不少國際觀光客來朝聖，邊境因疫情封閉期間，只偶見在台的外國人跨海來玩，國境解封後，雖然外籍遊客的占比原來就很低，但也期待透過外籍遊客的造訪和體驗，把小琉球的美與好推向國際。帶團的台灣領隊陳博正，今天特別挑了頂有韓文的棒球帽，熱情接待睽違2年多的韓國觀光團客。