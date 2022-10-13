疫情學生居家學習近視飆升 醫師提供兩招改善視力
疫情改變民眾生活模式，尤其是兒童、青少年，外出活動時間減少，接觸3C產品的機會增加，除了線上學習，在家看電視、滑手機、打電動的時間增加，導致許多孩童近視的度數飆升，小六學童近視盛行率破七成，讓家長們相當頭疼。
南投醫院表示，依據國健署兒童青少年視力監測調查結果指出，小學一年級近視的盛行率為19.8%，小學六年級的盛行率為70.6%，近視的比例相當可觀。
南投醫院眼科主任何建賢說，近視開始的年紀越小，度數增加的速度與幅度越大，如果沒有及早預防、控制矯正，平均每年攀升75至100度，很容易便達到高度近視，可能會有視網膜剝離、黃斑部病變或青光眼等病變之風險。
何健賢說，針對近視的控制有許多的選擇，點長效散瞳劑、夜戴角膜塑型片皆可有效控制近視度數。前陣子有名就讀國一學生從小四發現即200度近視，接著每年增加100度，戴眼鏡時戴口罩跟吃熱食易起霧，而且愛打籃球的他覺得影響運動表現感到困擾，小六時開始配戴角膜塑型片，戴著睡覺，隔天無須戴眼鏡，目前度數控制良好沒有增加，也能盡情運動打球了。
不過，散瞳劑容易造成畏光、看近模糊的狀況，眼鏡容易碰撞或孩童戴不住。而角膜塑型片則可能會有異物感，需家屬協助配戴及清洗避免感染。
何健賢說，更重要的是減少3C產品使用時間，避免用眼過度，需適度讓眼睛休息，維持用眼距離，並且增加外出活動的時間，來預防近視的發生與度數增加的可能性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言