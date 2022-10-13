疫情學生居家學習近視飆升 醫師提供兩招改善視力

疫情改變民眾生活模式，尤其是兒童、青少年，外出活動時間減少，接觸3C產品的機會增加，除了線上學習，在家看電視、滑手機、打電動的時間增加，導致許多孩童近視的度數飆升，小六學童近視盛行率破七成，讓家長們相當頭疼。

南投醫院表示，依據國健署兒童青少年視力監測調查結果指出，小學一年級近視的盛行率為19.8%，小學六年級的盛行率為70.6%，近視的比例相當可觀。

南投醫院眼科主任何建賢說，近視開始的年紀越小，度數增加的速度與幅度越大，如果沒有及早預防、控制矯正，平均每年攀升75至100度，很容易便達到高度近視，可能會有視網膜剝離、黃斑部病變或青光眼等病變之風險。

何健賢說，針對近視的控制有許多的選擇，點長效散瞳劑、夜戴角膜塑型片皆可有效控制近視度數。前陣子有名就讀國一學生從小四發現即200度近視，接著每年增加100度，戴眼鏡時戴口罩跟吃熱食易起霧，而且愛打籃球的他覺得影響運動表現感到困擾，小六時開始配戴角膜塑型片，戴著睡覺，隔天無須戴眼鏡，目前度數控制良好沒有增加，也能盡情運動打球了。

不過，散瞳劑容易造成畏光、看近模糊的狀況，眼鏡容易碰撞或孩童戴不住。而角膜塑型片則可能會有異物感，需家屬協助配戴及清洗避免感染。