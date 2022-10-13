聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／心臟腫瘤不可怕 達文西手術切除3天就出院
43歲吳先生健康檢查發現，心臟左心房內有一顆8公分腫瘤，隨著心臟收縮，在左心房內甩來甩去，有時被甩進二尖瓣膜開口，阻塞心臟血流的行徑。經醫師團隊施行達文西心臟微創技術，吳術後第3天即可出院，也免於傳統開心手術胸骨拉開，術後疼痛與復健緩慢。
家住屏東的吳先生，附近醫師檢查發現，這顆心臟腫瘤質地鬆軟，隨時有破裂、散佈出去引發中風和器官衰竭的風險，傳統心臟手術是唯一的選擇。但吳擔憂傳統開心手術傷口大、復健疼痛，轉而到台中童綜合醫院心臟外科副院長鄭伯智就診。
鄭伯智指出，吳先生9月進行達文西微創切除心臟腫瘤手術，術後隔天轉入普通病房，且可練習走路復健，術後第3天，心臟超音波證實心功能良好，病理報告確認診斷左心房黏液瘤，當天下午即辦理出院返家，目前回診與生活都一切正常。
鄭伯智分析，心臟良性黏液瘤多半在左心房中膈的後面，也是心臟中較深的位置，而達文西手臂可不破壞骨格結構，從心臟的右後方進入心房，可以清楚的分離腫瘤和正常組織。
鄭伯智強調，心房黏液瘤的組織結構很鬆散，容易因為患者劇烈運動或用力咳嗽而讓腫瘤破裂，變成栓子飄出心臟，阻塞全身的動脈血管，所以這類腫瘤最好是一經診斷就及時治療，以免飄出去，中風後才後悔莫及。
心臟疾病不可拖延治療，若有出現胸口悶痛、喘不過氣或頭暈等問題時，就應尋求醫師診治，也要定期進行健康檢查，儘早找出疾病治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言