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農村旅遊商品媒合 苗栗主推6條路線一、二日遊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，縣內這6條路線農村旅遊商品，非常適合一、二日遊。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，縣內這6條路線農村旅遊商品，非常適合一、二日遊。記者吳傑沐／攝影

今天起邊境解封，觀光業者期待能振興國旅，苗栗縣政府為推銷一、二日旅遊的農村商品，今天在苑裡享沐時光莊園度假酒店舉辦「游品味苗栗農村 苗栗農村旅遊商品媒合會」，現場有來自中區40多家旅行業業者與會，並承諾年前每家至少推出5團來苗栗。

現場有來自苑裡山腳、獅潭新店、南庄蓬萊、三義雙潭社區及西湖湖東、大湖薑麻園休閒農業區設置展攤，推銷當地旅遊景點與農特產品。

苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，這6條路線也是縣內主推農村旅遊商品，非常適合一、二日遊。中區甲種旅行業聯誼會理事長張文姬也很捧場，號召同業說年前每家至少可以推銷5團遊客來苗栗。

上億國際旅行社總經理林碧真說，邊境解封相對會刺激國內旅遊景氣，目前中區旅行業者也很重視苗栗旅遊商品，以一日遊來說，團費每人千元可成行，最近更有業者要推出不含餐399元促銷一日遊觀光行程，年前每家推5團來苗栗不是問題。

現場農村旅遊商品設置展攤，推銷當地旅遊景點與農特產品。記者吳傑沐／攝影
現場農村旅遊商品設置展攤，推銷當地旅遊景點與農特產品。記者吳傑沐／攝影
現場有來自中區40多家旅行業業者與會，並承諾年前每家至少推出5團來苗栗。記者吳傑沐／攝影
現場有來自中區40多家旅行業業者與會，並承諾年前每家至少推出5團來苗栗。記者吳傑沐／攝影

邊境解封 苗栗縣 農村旅遊

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