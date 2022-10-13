曾格爾募款逾千人贊助多出達標數38萬 她坦言：攀登費大漲仍不夠用

被爆與人夫飯店內偷情的曾格爾，登山計畫似乎未受影響。日前她在臉書持續PO出成功登頂世界第八大高峰馬納斯魯峰的紀錄，同時也在留言區坦言募款不夠用，光是一人攀爬就超過300萬；有網友發現曾格爾的募款平台目前已累積到508萬元，超過原預定的470萬元關卡，整整還多出38萬元。

曾格爾在臉書曬出登頂成功的喜訊後，不少網友稱讚並恭喜她。有網友提問：「全程無氧如何認證？有沒有偷偷使用誰知道？」曾格爾回答：「看領口有無結冰」，對方再問有無錄影，曾格爾則邀請他一同來爬山。

針對稍早已刪除的網友詢問是否能「共用」募款爬山，她則坦言：「我自己都不夠用了耶，目前最後一座山就算拿到許可證，也只有我自己一個人去爬，這一座山就超過300萬，中國的攀登自2018年起費用就大幅調漲」。

從原生募款社會公益平台中可見，該命名為「倒數二座！曾格爾八千集氣計畫登上世界之巔」的募款活動中，至截稿為止已累計有逾508萬元、來自1,052人的捐款，超過原本設定的470萬元關卡。

對於被指與人夫偷情，她也一再強調是誹謗。但也有網友在一片稱讚恭喜的下方，提醒她「沒發生這件事根本不知道您哪位，做人做事，凡事要對的起良心才好，否則必遭反噬，正義不會不到只是晚到」。

圖擷自曾格爾臉書