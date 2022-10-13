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機器人幫忙換人工關節 她揮別膝痛快樂上街、出遊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
66歲周姓婦人（左）飽受膝關節退化之苦，經接受台中榮總機器手臂輔助置換人工膝關節手術後，恢復良好，現在不論上街或出遊，說走就走。圖／台中榮總提供
66歲周姓婦人（左）飽受膝關節退化之苦，經接受台中榮總機器手臂輔助置換人工膝關節手術後，恢復良好，現在不論上街或出遊，說走就走。圖／台中榮總提供

66歲周姓婦人近幾年來飽受膝關節退化之苦，膝軟骨完全磨損，輾轉求醫，接受藥物、復健等治療，但走不到5分鐘就開始痛，痛到要吃藥。她得知有機器人幫忙換人工關節的技術，向台中榮總求診，經接受機器手臂輔助人工膝關節置換手術後，恢復良好，現在不論上街或出遊，說走就走。

台中榮總關節重建科主任曾崇育表示，新式機器手臂輔助人工膝關節置手術換利用光學定位與手臂輔助，讓醫師裁切精準的厚度與角度，將誤差降到最低，且手術使用部分健保給付的關節組件，費用大幅減少。另外，手術利用演算法以兩張X光長片還原患者的下肢3D骨頭模型，無需電腦斷層掃描，節省醫療花費與時間，也降低患者輻射劑量。

台中榮總骨科醫師王證琪說明，這項手術可用比較保留肌肉的路徑進行，搭配多模式止痛配方，與麻醉科醫師的優化麻醉，可做到手術當天即下床走路的術後加速康復療程。置換膝關節優勢為術中即時運算，包括軟組織平衡與下肢軸線，再搭配醫師經驗，輔助完成在各個彎曲與伸直角度下，關節內外側都十分平衡穩定的人工膝關節。國外的報告指出，使用機器手臂輔助手術，患者術後有更高的滿意度、活動度、與功能分數。

台中榮總骨科部主任陳昆輝說明，中榮關節置換照護團隊於去年通過醫策會疾病照護品質認證，團隊成員包括骨科專科醫師，復健科、物理治療師、麻醉科、及護理部，強化早期復健介入，術後24小時內下床行走。

台中榮總副院長李政鴻指出，中榮以急重難症醫療照護為主，機器手臂在中榮於各類手術已經累積多年經驗：達文西機器手臂應用在腹部、頭頸部手術，雷納生機器手臂應用在脊椎手術，接著又引進新式機器手臂輔助人工膝關節置換，以不斷精進的尖端醫療技術，提供病患安心的就醫環境。

66歲周姓婦人（右二）飽受膝關節退化之苦，經接受台中榮總機器手臂輔助置換人工膝關節手術後，恢復良好，現在不論上街或出遊，說走就走。圖／台中榮總提供
66歲周姓婦人（右二）飽受膝關節退化之苦，經接受台中榮總機器手臂輔助置換人工膝關節手術後，恢復良好，現在不論上街或出遊，說走就走。圖／台中榮總提供

手術 台中榮總 膝關節

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