立委批農遊券3.0成效不彰應檢討 陳吉仲：可能誘因不夠

農遊券3.0今天抽獎，截至9月30日為止，可抽籤張數僅3萬2185張，總登錄金額3317萬7114元，原本預計要抽30萬張，登錄參加抽獎張數僅約十分之一，中獎率百分百。立法院經濟委員會召委楊瓊瓔、立委呂玉玲今天質詢農遊券3.0成效不彰，要求農委會兩周內，針對剩餘預算提出精進措施。

立法院經濟委員會今天邀請農委會進行業務報告。立委呂玉玲說，農遊券3.0預計要發出30萬張，最後登錄抽獎者僅有3萬張，占比僅約一成，成效不彰；楊瓊瓔也說，只有一成的民眾參加，中獎率百分之百，剩下的經費，農委會應該徹底檢討，並且要兩周內提出精進方案。

農委會主委陳吉仲說，農遊券1.0、2.0執行時，帶動很多農漁會超市、休閒農場的營收成長，但農遊券3.0活動設計，是買600元送200元，可能誘因不夠，導致消費者買氣低，成效不彰，內部會進行檢討，兩周內提出精進方案。

中國大陸禁我多項農產品，為此，農委會今年再推農遊券3.0，「六吃興旺」農漁產促銷優惠方案，主推產銷狀況吃緊的文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等六項農漁產品，9月30日前買600元可抽200元農遊券，預計有30萬份催買氣，抽出的農遊券，消費者可使用到12月5日即失效。

執行農遊券3.0的農委會水保局日前表示，原本農遊券3.0預算6000萬元，農遊券抽完結束了就結束了，由於這些預算也是從其他的預算項目中挪用出來的，抽出的3萬多份厚，活動即結束，未使用完畢的預算，會回歸原來的預算項目。