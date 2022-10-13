快訊

4千網友陪驗孕！33歲網紅6寶媽「又懷孕了」：一發就中

古文明的命運操弄？墨西哥阿茲特克的神話咒縛

復興中華到團結堅韌：總統國慶演說隱含什麼國家意識？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委批農遊券3.0成效不彰應檢討 陳吉仲：可能誘因不夠

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
陳吉仲說，農遊券1.0、2.0執行時，帶動很多農漁會超市、休閒農場的營收成長，但農遊券3.0活動設計，是買600元送200元，可能誘因不夠，導致消費者買氣低，成效不彰，內部會進行檢討，兩周內提出精進方案。記者潘俊宏／攝影
陳吉仲說，農遊券1.0、2.0執行時，帶動很多農漁會超市、休閒農場的營收成長，但農遊券3.0活動設計，是買600元送200元，可能誘因不夠，導致消費者買氣低，成效不彰，內部會進行檢討，兩周內提出精進方案。記者潘俊宏／攝影

農遊券3.0今天抽獎，截至9月30日為止，可抽籤張數僅3萬2185張，總登錄金額3317萬7114元，原本預計要抽30萬張，登錄參加抽獎張數僅約十分之一，中獎率百分百。立法院經濟委員會召委楊瓊瓔、立委呂玉玲今天質詢農遊券3.0成效不彰，要求農委會兩周內，針對剩餘預算提出精進措施。

立法院經濟委員會今天邀請農委會進行業務報告。立委呂玉玲說，農遊券3.0預計要發出30萬張，最後登錄抽獎者僅有3萬張，占比僅約一成，成效不彰；楊瓊瓔也說，只有一成的民眾參加，中獎率百分之百，剩下的經費，農委會應該徹底檢討，並且要兩周內提出精進方案。

農委會主委陳吉仲說，農遊券1.0、2.0執行時，帶動很多農漁會超市、休閒農場的營收成長，但農遊券3.0活動設計，是買600元送200元，可能誘因不夠，導致消費者買氣低，成效不彰，內部會進行檢討，兩周內提出精進方案。

中國大陸禁我多項農產品，為此，農委會今年再推農遊券3.0，「六吃興旺」農漁產促銷優惠方案，主推產銷狀況吃緊的文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等六項農漁產品，9月30日前買600元可抽200元農遊券，預計有30萬份催買氣，抽出的農遊券，消費者可使用到12月5日即失效。

執行農遊券3.0的農委會水保局日前表示，原本農遊券3.0預算6000萬元，農遊券抽完結束了就結束了，由於這些預算也是從其他的預算項目中挪用出來的，抽出的3萬多份厚，活動即結束，未使用完畢的預算，會回歸原來的預算項目。

農委會 立法院 楊瓊瓔

延伸閱讀

影／香蕉價跌 陳吉仲：有必要檢討香蕉保險

影／張善政要求同一標準檢視自己 陳吉仲：標準都一致

陳吉仲保密說法不一 張善政：用同標準檢視有無抄襲

陳吉仲不選就不檢視研究？張善政競辦：仕皆漁私國不幸

相關新聞

高鐵桃園站道岔訊號異常 搭車注意誤點 故障仍在排除中

搭高鐵的民眾要注意。台灣高鐵桃園車站上午11時許傳出道岔訊號異常，高鐵公司指出，因受桃園車站道岔訊號異常影響，導致部分列...

曾格爾募款逾千人贊助多出達標數38萬 她坦言：攀登費大漲仍不夠用

被爆與人夫飯店內偷情的曾格爾，登山計畫似乎未受影響。日前她在臉書持續PO出成功登頂世界第八大高峰馬納斯魯峰的紀錄，同時也在留言區坦言募款不夠用，光是一人攀爬就超過300萬；有網友發現曾格爾的募款平台目前已累積到508萬元，超過原預定的470萬元關卡，整整還多出38萬元。

邊境解封「只開個縫」全國旅行公會理事長：觀光短期還不樂觀

台灣邊境因新冠肺炎疫情封鎖2年多，今天邊境解封實施入境「0+7」規定，全國旅行公會全聯會理事長蕭博仁迎接泰國首發團來台，...

台灣開邊境能吸引外國團客嗎？ 林氏璧列點分析：我想無法期待

今天起邊境解封，觀光業者期待外國觀光客能來台、振興國旅。台大感染科前醫師林氏璧（本名孔祥琪）在臉書粉專「日本自助旅遊中毒...

國門解封首日 國人搶出國旅遊 新婚夫妻赴泰度蜜月

國門封鎖兩年多，於今天正式解封，雄獅旅遊睽違938天再度迎來境外旅遊商機，上午共有39位旅客參加首發團，分別前往泰國及馬...

影／國境今解封 韓國親子團興奮直衝小琉球

國境今天解封，南台灣熱門的水上活動勝地屏東小琉球，今早迎來首批來自韓國的28人親子旅行團，他們今天抵達機場後直奔東港東琉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。