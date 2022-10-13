癌疲憊致3成癌患中斷治療 屏基推營養點滴補體力

屏東基督教醫院培元營養門診臨床發現，因化學治療或放射治療造成營養不良、體重下降與癌因性疲憊者，在經過四周的營養點滴治療後，超過六成的癌友體重回升且倦怠感消失。

屏基指出，根據台灣癌症安寧緩和醫學會研究顯示，高達92%的癌症患者面臨著「癌因性疲憊」的問題。屏基培元營養門診主治醫師范思善說，這是一種與癌症及癌症治療相關的疲憊感，通常無法透過睡眠、休息恢復，且在癌症治療結束後都有可能持續發生。若不妥善處理，將增加癌症治療的困難及影響預後。

范思善說，營養與癌因性疲憊的成因與影響環環相扣。癌症患者在病程中因營養攝取不足出現肌肉流失、體力不足便容易導致癌因性疲憊。又因疲憊感影響正常進食，導致營養不良、體力不足，這樣的惡性循環常導致患者減低對治療的耐受程度，嚴重恐讓治療中斷。