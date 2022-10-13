快訊

台灣開邊境能吸引外國團客嗎？ 林氏璧列點分析：我想無法期待

限空打水漂？台股再破萬三關卡 創近期新低點

癌疲憊致3成癌患中斷治療 屏基推營養點滴補體力

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
針劑式營養補充讓營養被人體充分吸收（圖中人物非癌友）。圖／屏基提供
針劑式營養補充讓營養被人體充分吸收（圖中人物非癌友）。圖／屏基提供

屏東基督教醫院培元營養門診臨床發現，因化學治療或放射治療造成營養不良、體重下降與癌因性疲憊者，在經過四周的營養點滴治療後，超過六成的癌友體重回升且倦怠感消失。

屏基指出，根據台灣癌症安寧緩和醫學會研究顯示，高達92%的癌症患者面臨著「癌因性疲憊」的問題。屏基培元營養門診主治醫師范思善說，這是一種與癌症及癌症治療相關的疲憊感，通常無法透過睡眠、休息恢復，且在癌症治療結束後都有可能持續發生。若不妥善處理，將增加癌症治療的困難及影響預後。

范思善說，營養與癌因性疲憊的成因與影響環環相扣。癌症患者在病程中因營養攝取不足出現肌肉流失、體力不足便容易導致癌因性疲憊。又因疲憊感影響正常進食，導致營養不良、體力不足，這樣的惡性循環常導致患者減低對治療的耐受程度，嚴重恐讓治療中斷。

屏東基督教醫院培元綜合營養門診，半年多來已診治約100位因為化療或放療造成營養不良、體重下降與癌因性疲憊者，其中超過六成均可在治療四周後，出現體重回升與倦怠感消失，這種針劑式的營養補充，較傳統健康食品更為快速安全，更重要是繞過已經受傷的腸胃道，故能完全吸收，幫助癌友在抗癌路上勇敢前行。

屏基培元營養門診治療團隊。圖／屏基提供
屏基培元營養門診治療團隊。圖／屏基提供

癌症治療 患者 屏東

延伸閱讀

癌症疼痛影響治療 醫師點3大迷思須破除

癌友四成死因不是因為癌症 多數因心血管疾病喪命

72萬名癌友等待新藥曠日費時 病友團體盼成立支持基金

奧斯卡影后珍芳達罹淋巴瘤化療　談癌友醫療「內心痛苦」

相關新聞

國門解封首日 國人搶出國旅遊 新婚夫妻赴泰度蜜月

國門封鎖兩年多，於今天正式解封，雄獅旅遊睽違938天再度迎來境外旅遊商機，上午共有39位旅客參加首發團，分別前往泰國及馬...

台灣開邊境能吸引外國團客嗎？ 林氏璧列點分析：我想無法期待

今天起邊境解封，觀光業者期待外國觀光客能來台、振興國旅。台大感染科前醫師林氏璧（本名孔祥琪）在臉書粉專「日本自助旅遊中毒...

台北101跨年煙火有新亮點！再加碼全台最高燈會地標

新冠疫情影響台灣近3年，今日起邊境正式解封，「0＋7」入境新制上路，入境者不再需要居家檢疫。今年台北101跨年煙火也勢在...

桑卡颱風將生成「3種可能路徑影響台灣」 吳德榮：周末共伴效應不可小覷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以...

雄獅首發團今出國門 總座：兩周以來報名人數近6,000人

睽違938天，終於等到國境解封！雄獅（2731）首發團今（13）日前進東南亞，雄獅總經理黃信川表示，台灣政府宣布解除組團...

周末留意豪大雨 下周一全台降溫有感 低溫下探20度

天氣風險公司天氣分析師李至晟說，台灣回到比較典型的東北季風天氣型態，桃園跟花蓮以北都有降雨機會，大部分的地方都是零星降雨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。