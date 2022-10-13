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國門今天開放 法鼓山水陸法會恢復受理海外報名

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
時隔兩年終於開放國門，海外信眾期待今年能返台參與法鼓山水陸法會。圖／法鼓山提供
時隔兩年終於開放國門，海外信眾期待今年能返台參與法鼓山水陸法會。圖／法鼓山提供

隨著政府即起開放國門新政策，11月27日舉辦的2022年法鼓山大悲心水陸法會，也將恢復受理海、內外民眾參與實體法會。法鼓山表示，報名時間自10月15日周六上午9點起，報名前需事先完成線上填表登錄，取得預約編號。

法鼓山表示，睽違兩年等到國門開放，令海外信眾格外期待今年法會。為了守護大眾健康，法鼓山園區特別規範參與實體法會者，在進入壇場報到時（含住宿或通勤），均須出示24小時內快篩陰性證明，法會期間也當配合進行快篩，若有症狀或快篩陽性，將勸請返家休息進行隔離或就醫。

法鼓山同時建議年長、慢性疾病、免疫力低弱者，宜自行評估健康狀態，可前往鄰近的分支道場共修，或透過網路同步共修。今年法鼓山大悲心水陸法會於全台設有40處以上共修地點；美國、加拿大、新加坡、香港也都有多個共修處。

此外，法鼓山園區目前規劃今年水陸法會，僅開放「大壇」讓各地善信可隨喜參加，「華嚴壇」則因保持住宿防疫間距，本屆只受理女眾報名，其餘壇場不變。若未能親至園區參與獻供的民眾，將由僧團代理佛前供養，法會圓滿後，可就近到各分支道場領回所登記的獻供物品。

便利大眾隨時瞭解法會作息、最新動態，法鼓山設有大悲心水陸法會專區網站，詳細介紹各壇特點，提供雲端祈福等等多元服務。此外，今年特地增加LINE@線上諮詢。專線：(02)2498-7171轉1364、1365。

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