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環保署與災防中心簽備忘錄 加強毒化災害防救科技

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導

環保署毒物及化學物質局今天與國家災害防救科技中心簽署合作備忘錄，環保署表示，未來雙方將積極互動，推動毒性及化學物質災害防救相關資訊整合與圖資建置、共享災害應變情資、選定特定合作議題，進行技術研發與落實應用。

環保署表示，國家災害防救科技中心具備國內災害防救科技研發能力專業團隊，且與中央相關單位簽有合作協議，擁有國內災害預警、圖資及研發等相關技術資源與平台，本次合作主要為提升我國毒性及化學物質災害防救科技的專業水準。

環保署表示，未來將以「分工合作、成果互惠、資源共享」原則，與國家災害防救科技中心共同推動毒性及化學物質災害防救相關科技研發與應用。

本次合作範疇針對毒性及化學物質災害防救五大面向，包括科技相關研發與應用推動與專業諮詢、資訊與圖資建置、科技研發與應用相關活動、災害情資模組建置與維運，以及特定合作議題的技術研發。

環保署說，期許透過本次合作機制，精進國內毒性及化學物質災害防救科技技術，整合應變情資，降低國內災害風險，以提升人命安全保障。

環保署 情資

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