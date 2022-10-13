再談2005年已有產銷履歷 農委會：宏碁提供規畫建議

農產品的產銷履歷二維條碼什麼時候推行？農委會今天說，2004年已經有產銷履歷規畫，2005年已有試辦計畫，當時宏碁公司是協助農委會規畫，把產銷履歷做得更好。

桃園市長參選人張善政過去擔任計畫主持人，執行農委會委託宏碁計畫，遭質疑內容侵權；張善政曾說，產銷履歷的二維條碼，是由宏碁所規畫；競選辦公室曾說，2004年智慧型手機及行動網路尚未普及，如何推動掃條碼。

立法院經濟委員會今天邀請農委會進行業務報告；立委陳亭妃質詢，到底產銷履歷二維條碼是什麼時候推行的？農委會農糧署長胡忠一說，2005年在試辦計畫裡面就開始做了，當時就有二維條碼。

農委會資訊中心主任蕭柊瓊表示，宏碁公司當時是幫農委會看如何把產銷履歷做得更好，有做一些規畫，2005年有產銷履歷二維條碼，宏碁公司協助了解有沒有更好的機制，或有更好的連結，希望透過大家集思廣益可以更精進，中間有提供規畫建議。

陳亭妃要求農委會將整個張善政的研究計畫調查結果過程都公開，農委會主委陳吉仲表示，審理都有一定程序，會依照這程序進行。