新竹城市馬拉松周六8千人起跑 沿線交通管制看這裡

2022新竹城市馬拉松15日清晨5點半於南寮運動公園準時起跑。市府今天指出，本次共42公里全馬組、26公里超半馬組、10.6公里健跑組及5.6公里親子休閒組約8000人參與。為維持活動進行圓滿順暢，當天上午市區部分道路將於5點半到8點25分「分路段、分時段」進行交通路線管制，籲請用路人注意相關管制資訊、提前改道，造成不便之處敬請見諒。

新竹城市馬拉松當天詳細管制時間及路段資訊說明如下：

一、 榮濱路（東大路四段路口至南寮大道）管制日期及時段：

(1)111年10月13日（星期四）08:00-17:00。

(2)111年10月14日（星期五）08:00-24:00。

(3)111年10月15日（星期六）00:00-17:30。

二、111年10月15日（星期六）以下道路分路段、分時段進行交通管制：

(1)武陵路高架橋（台68至中正路匝道出口）管制時間：03:30-06:30。

(2)東大高架橋(民族路匝道口)，管制時間：06:00-09:00。

(3)東大路機車地下道，管制時間：06:00-09:00。

(4)中正路（武陵路至中山路）管制時間：05:30-07:00。

(5)中山路（中正路至北門街）管制時間：05:35-07:05。

(6)北門街（中山路至東門街）管制時間：05:35-07:05。

(7)東門街（北門街至復興路）管制時間：05:35-07:05。

(8)復興路（東門街至林森路）管制時間：05:35-07:05。

(9)林森路（復興路至中華路二段）管制時間：05:40-07:10。

(10)中華路二段（林森路至中正路）管制時間：05:40-07:10。

(11)中正路（東門圓環至中華路二段）管制時間：05:40-07:10。

(12)東門圓環內側兩車道（中正路北端至南端），管制時間：05:40-07:10。

(13)中正路（東門圓環至中央路）管制時間：05:40-07:15。

(14)中央路（中正路至民生路）管制時間：05:40-07:20。

(15)民生路（中央路至三民路東向路口）管制時間：05:45- 07:25。

(16)三民路（東大路一段至民生路）管制時間：05:45-07:25

(17)東大路一段（民族路至三民路）管制時間：05:45-07:30。

(18)東大陸橋（民族路至南大路）管制時間：05:45-07:30。

(19)東大路一段（南大路至公園路）管制時間：05:45-07:30。

(20)食品路（綠水路至東山街）管制時間：05:50-07:40。

(21)東山街（食品路至學府路）管制時間：06:00-07:50。

(22)學府路（東山街至博愛街）管制時間：06:00-07:50。

(23)學府路（博愛街至光復路二段）管制時間：06:00-07:50。

(24)光復路二段（學府路至忠孝路）管制時間：06:00-07:50。

(25)忠孝路（光復路二段至公道五路二段）管制時間：06:10-08:00。

(26)東勢街（公道五路至水源街）管制時間：06:10-08:00。

(27)水源街（東勢街至千甲路）管制時間06:15-08:10。

(28)千甲路（水源街至原興路）管制時間：06:15-08:10。

(29)原興路（千甲路至仰德路）管制時間：06:15-08:10。

(30)仰德路（原興路至千甲路387巷）管制時間：06:20- 08:20。

(31)千甲路387巷（仰德路至千甲路）管制時間：06:25-08:25。

(32)千甲路（千甲路387巷至頭前溪自行車道入口）管制時間：06:25-08:25。

(33)公道五路四段（東大路三段110巷至東大路三段）管制時間：06:30-09:50。

(34)東大路三段（公道五路四段至公道五路五段）管制時間：06:30-09:50。

(35)公道五路五段（東大路三段至富美路）管制時間：06:40-10:00。

(36)南寮大道（榮濱路至新港路）管制時間：03:30-13:00。

(37)新港路（新港三路至南寮街）管制時間：03:30-13:00。

(38)南寮街（新港路至南寮大道）管制時間：03:30-13:00。

(39)新港三路（新港路至東大路四段）管制時間：03:30-12:00。

(40)東大路四段（新港三路至新港二路）管制時間：03:30-12:00。

(41)新港二路（東大路四段路至天府路）管制時間：03:30-11:30。

(42)海埔路183巷（海岸線自行車道至海埔路310巷）管制時間：06:00-11:10。

(43)海埔路310巷（海埔路183巷至海濱路）管制時間：06:00-11:10。

(44)海濱路（天府路至海埔路310巷）管制時間：06:00-11:15。

(45)天府路二段（新港二路至海濱路）管制時間：03:30- 11:30。

(46)海埔路（海埔路310巷至港南濱海風景區）管制時間：06:00-07:00。

(47)天府路二段（新港二路至海濱路）西向車道路邊禁止 停車，管制時間：05:30-10:30。

(48)東大路四段（西濱路至榮濱路）管制時間：03:30-06:30。

三、馬拉松活動公車停駛與改道資訊如下：

(1) 藍1區、2路：7時30分前班次停駛。

(2) 藍線、藍15區：7時15分(含)前班次停駛(7時10分南寮開正常行駛)；7時40分至11時30分間班次改行至南寮站止(不駛至新竹區漁會)。

(3) 10路：7時30分(含)前班次停駛。

(4) 11、11甲、27路：7時(含)前班次停駛。

(5) 世博3號、世博5號：7時20分(含)前班次停駛。

(6) 182路：7時30分(含)前班次部分路段改道行駛，取消停靠北大橋、地方法院、東門市場、火車站、東區區公所、公園站。

(7) 綠線：7時前班次部分路段改道行駛，取消停靠巨城購物、親仁里、美術館、東門市場、新竹車站。

(8) 71、72、73路：7時前班次改道行駛，取消停靠公園站。

(9) 52、53路：7時30分前班次部分路段改道行駛，取消停靠東美路、水利路、旭家經貿、九甲埔、千甲社區、 原興路口、千甲車站、水源、馬偕醫院、中正經國路口、鄭氏家廟、市政府、美術館、巨城購物、三民國中站。