0+7採快篩陰性放鬆管制 李秉穎：不舒服就別出門
入境免居家檢疫0+7等新制今天上路，台大醫師李秉穎表示，因應邊境放寬可能風險，採快篩陰性的放鬆管制，但也可能昨天陰性今天發病，建議有症狀就採檢外，不舒服就別出門。
入境免居家檢疫0+7等新制今天上路，無症狀者需有2天內家用快篩陰性結果才可外出，上班、上課期間應全程戴口罩，維持社交距離，有飲食需求可暫免戴口罩，用畢後立刻戴口罩；有用餐需求，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐。
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大小兒感染科醫師李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，昨天快篩陰性但今天發病也是有可能，沒有百分百，因邊境需要放寬，考慮仍有一定風險，採取快篩陰性方式進行放鬆管制，建議民眾有症狀就採檢之外，不舒服就不要出門。
本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍在高原期，近日中國又驗出Omicron BF.7等新變異株。李秉穎說，從過去經驗來看，每3到6個月就會出現新的變種病毒株，呼籲不要等新的疫苗，屆時變毒可能又變種；面對BF.7不用太驚慌，病毒本就會不斷變種，傳染力變強但輕症化了。
隨邊境逐步解封，李秉穎表示，其他呼吸道感染如流感、呼吸道融合病毒等也變多了，該打的疫苗就打，戴口罩降低感染的成本效益最高，且大家都戴習慣了。
至於指揮中心何時可退場。李秉穎認為要等到不需要統計所有COVID-19確診人數或引起嚴重程度小於流感時，流感造成的傷害比其他呼吸道感染來的大，卻只有併發重症才需要通報。
李秉穎進一步指出，未來COVID-19勢必僅通報併發重症案例，目前還是需要輕症資料，以隨時調整防疫政策，且近期統計發現，COVID-19所造成的兒童死亡病例仍比流感高了5到10倍，推測指揮中心退場和法定傳染病降級還要一段時間，估計是明年。
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