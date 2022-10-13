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不管怎樣都有10%的人不喜歡你！請記得人際關係「1:7:2」法則：不用討好所有人

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source: 示意圖／Pexels

文／蔡瓅萱

在人際關係中，你是否也常常產生自我懷疑，總是有得不到認同的感覺，甚至是覺得周遭的人都討厭自己呢？許多人常在社交互動中感到焦慮，擔心別人不喜歡自己、擔心交不到朋友。若你也常因為這些原因而感到沮喪，就來認識一下日本網友提出的「1:7:2」人際關係法則吧！

不管做什麼都會有10%的人不喜歡你！

日本一名網友「わび」曾於去年（2021）在Twitter上發表了對於人際關係的看法，在推文中他提到自己曾在《零壓力終極大全》（ストレスフリー超大全）一書中看到「人際關係裡的『1:7:2』法則」（好意の1対2対7の法則），表示不論你做了什麼，都會有10%的人不喜歡你，20%的人以善意對待你，70%的人則是持中立態度。



大家往往都會想努力討好所有人，包含不喜歡自己的人。わび指出，在1:7:2的人際關係法則下，不需要再為了得到那10%人的認同而努力，一直抱持著「他們總有一天會理解我」的想法，只會不停地消耗自己，應該要把心力放在那20%喜歡自己的人身上，好好珍惜他們。

《零壓力終極大全》一書中提到人際關係的「1:7:2」法則

▲《零壓力終極大全》一書中提到人際關係的「1:7:2」法則。

image source: 博客來

該則貼文引起廣大共嗚，截至目前己經有11萬名網友按讚，許多人紛紛表示看完之後感到豁然開朗，「原來如此」、「這樣的想法很重要」、「謝謝你」、「會銘記在心」、「看完得到很多力量」、「謝謝這個理論，我會珍惜的」。

把心力放在願意理解自己的人身上　你不必討好所有人

在這個網路及社群平臺發達的時代，人們很容易就能看到他人的動態並且給予評論，也因此讓許多人變得越來越在意他人的目光，在眾多評價之中努力想要迎合所有人，漸漸地失去自己原有的樣子，也常因為一味努力討好變得心力交瘁。

人際關係的「1:7:2」法則

image source: 示意圖／Pexels

大家往往容易放大他人的批評，被一個人討厭後就懷疑是不是所有人都不喜歡自己，1:7:2的法則讓人明白，在人際關係中那些令人在意和焦慮的惡意，不過只佔了你周遭人群的10%，因此不必在這些人身上投注太多心力，找到那些真正喜歡和理解你的人，然後才能在人際關係中，成為最自在放鬆的自己。

人際關係的「1:7:2」法則

image source: 示意圖／Pexels

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