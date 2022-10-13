台灣氣候行動公民論壇重點一次看 快速理解因應對策

2022台灣氣候行動博覽會焦聚「教育培力」主題，邀請2021年NASA黑客松得獎團隊、GLOBE教育團隊、2022年台灣總統盃黑客松得獎團隊等進行分享，討論公民社會如何進行氣候行動，並進一步擴大全民參與。

公民論壇的第一場以「科學教育推動下世代氣候行動量能」為主題，分享國內外夥伴如何協力推動在地氣候行動培力。由國際氣候發展智庫執行長趙恭岳擔任主持人，台灣大學生物多樣性研究中心主任邱祈榮參與對話，分享身為教育部氣候變遷教學計畫主持人在國內深耕氣候變遷教育的做法。

邱祈榮強調教育的最後是讓學用連接，因此也與國際氣候發展智庫合作，更成立自然為本的解方中心，將學術的力量結合到實務，協助學生銜接到產業，創造新時代的綠領人才。

在國際性的科學與教育推動，則有全球學習與觀測裨益環境（GLOBE）計畫，讓全球學生及大眾參與收集數據和科學的過程，進而理解地球系統與環境。全球GLOBE計畫辦公室執行長Tony Murphy博士連線分享此計畫在全球的影響力。他表示，GLOBE迄今已為數百萬個學生帶來改變，激發各地對環境觀測的正向行動，台灣由國立中央大學大氣科學系教授林沛練主持。

Tony Murphy除了詳細說明計畫涵蓋的主題範疇，並展示台灣學生參與國際合作的成果。國立羅東高級中學地球科學科教師蘇敬怡也更進一步分享帶動學生參與氣候關懷的具體做法，藉以培養高中生科學觀測的能力。

公民論壇第二場以數位科技下的公民意識教育和氣候行動為主題，由數位發展部數位發展署副署長胡貝蒂主持。她先介紹2021 NASA黑客松台灣團隊Ani’s Cuff的作品透過數位資訊及ICT工具，針對生物多樣性提供創新計畫，展現資料科學如何協助解決環境問題，從4000多隊中脫穎而出，獲得世界總決賽「最佳科學應用獎」冠軍，更凸顯公私協力和政府公開資料的重要性。

另外，總統盃黑客松脫穎而出的多個卓越團隊，以淨零Net-Zero為主題提出各種創新方案，來自美國的A/B Street團隊關注交通安全，則利用數位工具模擬道路交通，推動民主化的道路設計；台灣團隊BRSDM@Er-Lin，分享從稻杆廢棄物到生物碳肥料的做法，設計生物碳管理與媒合平台，幫助生物碳克服發展中遇到的諸多困難。

印度團隊Team B.E.N.Z希望利用GIS圖資等資料技術開發圖台和程式，定位都市中更好的植樹地點，加強森林碳吸存。這些團隊成果都說明數位工具加強公民參與的可能性，進一步鼓勵氣候行動的全民主流化。