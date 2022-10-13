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10月限定美景！嘉義滿竹自行車道台灣欒樹四色彩超吸睛

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義10月季節限定美景，滿竹自行車道台灣欒樹變色了，超吸睛！圖／劉嘉聖提供
嘉義10月季節限定美景，滿竹自行車道台灣欒樹變色了，超吸睛！圖／劉嘉聖提供

花控們看過來！嘉義縣竹崎鄉「滿竹自行車道」台灣欒樹花，10月開始漸漸換裝轉成紅色系，吸引民眾前往拍美照，盛開的欒樹花襯托行駛而過的阿里山火車，是阿里山林鐵平地段秋季限定美景。

滿竹自行車道的台灣欒樹，已從金黃色欒樹花，開始換裝成結果的紅褐色系欒樹化，漸層的四色彩，讓全台獨有此美景的阿里山林鐵滿竹自行車道，添上更富季節限定之美，吸引民眾前往賞景漫步。

竹崎茶農攝影愛好者劉嘉聖表示，滿竹自行車道是當地居民健行步道，位置從竹崎福懋加油站對面社區進入就是了，建議去攝影或賞景的民眾，車輛停在外面道路，徒步走自行車道進去，拍攝注意安全。

劉嘉聖說，阿里山林鐵的滿竹自行車道，位於麻鹿產車站及竹崎車站段，每天上行、下行列車各一班，上午以麻鹿產車站的時間，約約9點至10點，下午以竹崎車站時間為準，約3點半到5點，可捕捉到阿里山林鐵火車與秋季欒樹限定美景，假日各增兩班次。

台灣欒樹又稱四季樹、苦楝舅或台灣金雨樹等，為台灣原生種植物，春夏秋冬各有風情，樹型開展優雅，葉果均美且富於季節變化，盛夏時滿樹青翠欲滴，9至10月開黃花，滿株綠葉到開花，顏色由綠轉金黃，10至11月間結果時，蒴果苞片先是粉紅色，變成紅褐色，最後至蒴果乾枯轉為褐色掉落，歷經四色，故有「四色樹」之稱。

嘉義10月季節限定美景，滿竹自行車道台灣欒樹變色了，超吸睛！圖／劉嘉聖提供
嘉義10月季節限定美景，滿竹自行車道台灣欒樹變色了，超吸睛！圖／劉嘉聖提供

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