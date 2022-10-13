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台北101跨年煙火有新亮點！再加碼全台最高燈會地標

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101今年推出雙跨年系列活動，從耶誕、跨年煙火、農曆年一直到燈會，相關活動為期二個半月。圖／台北101提供
台北101今年推出雙跨年系列活動，從耶誕、跨年煙火、農曆年一直到燈會，相關活動為期二個半月。圖／台北101提供

新冠疫情影響台灣近3年，今日起邊境正式解封，「0＋7」入境新制上路，入境者不再需要居家檢疫。今年台北101跨年煙火也勢在必行，加上適逢2023台灣燈會在台北，台北101自然不缺席，除了跨年煙火照放也是「全台最高」的燈會地標，從耶誕、元旦跨年、農曆年、燈會相關活動將自12月一路熱鬧到元宵，為了迎接長達2個半月、也是台北101歷年來為期最久的一次「雙跨年」活動，今年台北101特別更換全新T-Pad燈網，也找來三金總導演團隊加入，讓台北101跨年煙火與燈會都能呈現新格局。

台北101跨年煙火每年都在力求突破與創新，隨著國境解封，人潮將有機會重回疫情前的跨年參與人數。為了慎重迎接台灣最具國際指標的跨年盛事，台北101今年特別找來三金動畫團隊操刀，讓跨年煙火在動畫、雷射燈光設計上都有新的詮釋。煙火依然朝永續、環保方向，以不增加煙火總量為原則，也會尋求煙更少、更環保的煙火採購，將透過燈光展演變化來增加整體可看度。

另外，橫跨台北101 34至90樓、共14萬顆LED燈組成的高密度T-Pad燈網，今年也優化更換全新燈網，訴求更耐水氣、抗風雨，確保長達二個半月時間雙跨年活動的展演品質。

今年台北101跨年煙火、燈會，過去金融業、電信業、觀光局的贊助元老，今年一樣不缺席。但今年台北101雙跨年活動為期二個半月，可以預期相關預算將再創史上新高，是否有贊助商加碼預算迎接解封後的一大盛事，對此，台北101大樓事業處營運長劉家豪表示，目前相關計畫、預算仍在規畫進行中。

跨年 台北101 台灣燈會

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