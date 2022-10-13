周末留意豪大雨 下周一全台降溫有感 低溫下探20度

天氣風險公司天氣分析師李至晟說，台灣回到比較典型的東北季風天氣型態，桃園跟花蓮以北都有降雨機會，大部分的地方都是零星降雨，時間也短，降雨比較頻繁的還是在基隆北海岸、宜蘭，預期持續影響到周五白天。

李至晟說，目前西北太平洋到南海一帶相當熱鬧，由西到東一共有四個比較明顯的低壓中心，其中兩個位於南海中部和呂宋島附近，呂宋島附近的就是昨天為台灣帶來水氣的系統，未來將逐漸向西接近越南，與台灣是越來越遠，影響也會變小。

他說，另外兩個分別在關島的西邊跟東邊， 東邊的發展的速度比較快，可是路徑是朝北到東北，預測也只會在遠洋消散，影響最大的還是在關島西方的系統。

李至晟說，目前預測周六起外圍的水氣就會開始移入，這時台灣還是在東北季風的影響下，主要是迎風面又會開始有局部豪大雨發生的機會。

他說，到了下周一，除了東北季風又再度增強，低壓中心也將通過巴士海峽，與台灣的距離最近，所以整個北部、東半部一直到恆春半島都會有較大雨勢發生的機會。要等到下周二，這時冷空氣破壞熱帶擾動的結構，並把它往南邊推，台灣的降雨才會開始減少，預測到下周三才會回到類似近期，比較單純的東北季風天氣型態。

「而由於水氣多，這次可能連中南部地區都會有降雨的機會」，李至晟說，預測在周日的白天雲量會開始增多，越晚降雨機率越高，下周一全天都有毛毛雨或小雨的機會，也會讓中南部的高溫下降，預測大概是25-28度，顯得比較舒適。

他表示，北部、東半部迎風面的氣溫就要看東北季風的冷空氣強度，預測近期這種緩慢回溫的趨勢可以持續到周日，北部、東北部大概回升到25度上下，桃竹苗、花東還會更高一些；下周一起伴隨東北季風增強，氣溫又會再顯著下滑，來到19-20度，要等到下周後期才會慢慢回溫了。