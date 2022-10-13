鰲鼓濕地出現首例「白化」顱鶿 冬候鳥季報到鳥友驚喜

遠方嬌客冬候鳥，陸續飛抵嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區報到，候鳥先鋒部隊鸕鶿， 成群在木麻黃樹上棲息，為園區帶來熱鬧氣氛，其中有隻白化顱鶿，羽毛白色與同族鳥群黑羽不同，與 眾不同醒目吸睛，嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺觀察記錄，疑基因突變造成。

陳建樺說，鰲鼓濕地度冬的鸕鶿，又創造了一項首筆記錄，東石生態館解說員林韋秀發現1隻白化鸕鶿，他特地去拍攝記錄，發現這隻罕見白化顱鶿是幼鳥，雖與眾不同，但未被同類排擠。

去年10月底，一對鸕鶿夫婦在樹上築巢孵蛋，鸕鶿寶寶破殼誕生，為園區帶來新生命熱鬧喜悅，吸引鳥友觀察拍攝親鳥育雛感人畫面，今年又有白化顱鶿報到，讓鳥友興奮，顯示東石鰲鼓成為國際賞鳥天堂。

陳建樺去年在鰲鼓濕鰲鼓濕地地，發現一對候鳥鸕鶿在樹上築巢孵蛋，消息傳開，各地鳥友接力觀察守望，拍鳥俱樂部成員沈鳳婷的丈夫陳建安，發現1隻鸕鶿寶寶破殼誕生，鳥友透過網路分享喜悅。