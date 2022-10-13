桑卡颱風將生成「3種可能路徑影響台灣」 吳德榮：周末共伴效應不可小覷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲，各地氣溫稍回升，北台灣仍偏涼，中南部日夜溫差大。北部20至26度，中部19至32度，南部20至33度，東部20至31度。

吳德榮說，明天下半天起迎風面水氣增多，新竹以北及東半部有局部雨，中南部多雲時晴。周六熱帶系統外圍水氣影響，北部及東半部降雨增大，中南部山區有局部短暫雨。

吳德榮表示，周日、下周一因共伴效應，北部、東半部有致災的大量降雨，其他地區亦有較大雨勢。下周一晚起冷空氣南下，北台灣轉濕冷。下周二北部、東半部仍有明顯降雨，北台灣濕冷；中南部降雨停歇。

他說，下周三天氣好轉，迎風面仍有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲；北台灣涼冷、中南部日夜溫差大。

吳德榮說，未來兩、三天內，關島東、西方海面的熱帶擾動，都有發展成颱的機率。歐、美模式系集模擬顯示，關島東方的擾動對台無影響；西方的擾動，周日、下周一最靠近台灣。

他指出，其可能路徑，包括，一在進入巴士海峽、逼近台灣南端，緩慢移動並打轉，共伴效應將為北部、東半部帶來致災的大量降雨，南部亦可望有一些降雨，但離完全紓解曾文水庫的缺水還差得很遠。