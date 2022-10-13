聽新聞
test
0:00 / 0:00

桑卡颱風將生成「3種可能路徑影響台灣」 吳德榮：周末共伴效應不可小覷

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GEFS）系集模擬顯示，大部分路徑則進入巴士海峽，之後亦呈現北轉、打轉；或向西南進入南海的分歧現象。圖／取自weathernerds、「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GEFS）系集模擬顯示，大部分路徑則進入巴士海峽，之後亦呈現北轉、打轉；或向西南進入南海的分歧現象。圖／取自weathernerds、「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲，各地氣溫稍回升，北台灣仍偏涼，中南部日夜溫差大。北部20至26度，中部19至32度，南部20至33度，東部20至31度。

吳德榮說，明天下半天起迎風面水氣增多，新竹以北及東半部有局部雨，中南部多雲時晴。周六熱帶系統外圍水氣影響，北部及東半部降雨增大，中南部山區有局部短暫雨。

吳德榮表示，周日、下周一因共伴效應，北部、東半部有致災的大量降雨，其他地區亦有較大雨勢。下周一晚起冷空氣南下，北台灣轉濕冷。下周二北部、東半部仍有明顯降雨，北台灣濕冷；中南部降雨停歇。

他說，下周三天氣好轉，迎風面仍有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲；北台灣涼冷、中南部日夜溫差大。

吳德榮說，未來兩、三天內，關島東、西方海面的熱帶擾動，都有發展成颱的機率。歐、美模式系集模擬顯示，關島東方的擾動對台無影響；西方的擾動，周日、下周一最靠近台灣。

他指出，其可能路徑，包括，一在進入巴士海峽、逼近台灣南端，緩慢移動並打轉，共伴效應將為北部、東半部帶來致災的大量降雨，南部亦可望有一些降雨，但離完全紓解曾文水庫的缺水還差得很遠。

吳德榮說，第二可能路徑，通過巴士海峽後再往西南進入南海，仍有共伴效應，為北部、東半部帶來大量降雨的機率。第三可能路徑，在台灣東側即北轉，但最新資料顯示其機率已降低。周末起系集模擬路徑漸趨分歧，反映台灣附近大氣環境複雜，有較大的不確定性，模式會持續調整，應密切觀察。

明天下半天起迎風面水氣增多，新竹以北及東半部有局部雨，中南部多雲時晴。周六熱帶系統外圍水氣影響，北部及東半部降雨增大，中南部山區有局部短暫雨。本報資料照片
明天下半天起迎風面水氣增多，新竹以北及東半部有局部雨，中南部多雲時晴。周六熱帶系統外圍水氣影響，北部及東半部降雨增大，中南部山區有局部短暫雨。本報資料照片

吳德榮 共伴效應 曾文水庫

延伸閱讀

桑卡颱風最快明生成！周六起最靠近台灣 吳德榮：莫小覷

天氣好轉 明低溫下探16度 吳德榮：下周日留意秋颱共伴

花東豪雨 吳德榮：預期一周後秋颱生成 有共伴效應機率

超大豪雨狂轟宜蘭 東北季風異常降水持續 吳德榮：下周低溫下探16度

相關新聞

桑卡颱風將生成「3種可能路徑影響台灣」 吳德榮：周末共伴效應不可小覷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以...

影／邊境解封16分鐘就迎來泰國首發團 旅客扮美少女戰士喊：愛台灣美食

邊境解封首日，自泰國廊曼機場（Don Mueang Airport）返台的台灣虎航IT-506航班於凌晨0時16分降落，...

疾管署近4周監測 醫估「今年恐爆大規模A型流感」

入秋後，Ａ型流感來勢洶洶，衛福部疾管署監測發現，最近四個星期以來，社區感染症合約實驗室檢出不少流感病毒，其中又以Ａ型流感...

周末留意豪大雨 下周一全台降溫有感 低溫下探20度

天氣風險公司天氣分析師李至晟說，台灣回到比較典型的東北季風天氣型態，桃園跟花蓮以北都有降雨機會，大部分的地方都是零星降雨...

鰲鼓濕地出現首例「白化」顱鶿 冬候鳥季報到鳥友驚喜

遠方嬌客冬候鳥，陸續飛抵嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區報到，候鳥先鋒部隊鸕鶿， 成群在木麻黃樹上棲息，為園區帶來熱鬧氣氛，...

影／國門今解封 王必勝深夜視察桃機準備狀況

台灣邊境因新冠肺炎疫情影響封鎖2年多，終於在今天（13日）0時起重啟國門實施入境「0+7」規定，每周入境人數也調整為15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。