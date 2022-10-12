新藥納健保給付慢 薛瑞元：將提供暫時性健保支付許可

面對後疫情時代，新藥、新特材等是否可以快速納入健保給付，備受國人關注。衛福部健保署將採「前瞻性評估」方式，將可能收載的新藥及新適應症於預算編列時納入評估，以推估所需預算，並於年度總額協商時，與付費者、醫界代表爭取預算。衛福部長薛瑞元表示，新制實質內容為不論是癌症等新藥、特材或再生醫療等，將視病人急迫性，經衛福部初步評估後，將提供暫時性健保支付許可，有條件的納入健保給付。

薛瑞元今至立法院社會福利及衛生環境委員會針對「後疫情期代下醫療科技發展願景，及如何於基礎設備建置、病人數位落差與分級醫療落實等面向周延遠距醫療政策」進行報告及備詢。

薛瑞元說，過去新藥納入健保給付前須先提供資料審查，但可能面臨臨床試驗數據不足，難以讓患者早點用藥，因此健保署將於收載審查過程，依「健保法」運用醫療科技評估，估算新藥、新特材及新適應症收載的成本及效益，並於藥物共擬會議討論，作為輔助新藥、新特材收載決策依據。

薛瑞元說，針對新藥未來評估，可先提供暫時性健保支付許可，待後續驗證真實世界實證資料，再決定是否提供持續性的健保核價，如具有醫療迫切需要的臨床缺口、兒童醫材及急重症使用醫材等，健保署另透過分群處理加速納入健保。

至於價格昂貴取代健保品的醫材，薛瑞元說，將以新制差額特材支付制度納入給付，並持續蒐集真實世界實證資料。

薛瑞元說，為使健保資源合理且有效益應用，新藥、新特材等納入給付後，健保署將就已給付項目進行醫療科技再評估，如有治療效果，健保加碼，但若無效將限縮給付，使醫療資源再配置的過程達到最大效率化。