影／國門解封桃機趕工恢復常態 觀景台延長開放至夜間

中央流行疫情指揮中心鬆綁邊境防疫措施，桃園機場明天（13日）起實施入境「0+7」規定，屆時將回復常態入境通關、無症狀入境旅客將可搭乘大眾運輸工具、排班計程車恢復跳表計費外，觀景台等公共服務設施也將回復常態開放，朝恢復疫情前狀態穩健邁進。

機場公司總經理范孝倫表示，桃園機場作為國門，疫情期間配合中央嚴守邊境政策，並持續推動軟硬體建設，隨時做好準備迎接旅客回流。因應國門解封，機場公司已預先邀集各駐站單位討論，並進行各項準備作業，兩航廈將在12日完成最後一班旅客入境後，連夜進行各項整備，將動員近600名清潔人員清除機場內8000處的「維持社交距離」地貼、座椅貼，讓機場運作恢復常態。

范孝倫指出，根據桃園機場航班運量預報表顯示，10月13日入境12,322人次、出境6,238人次、轉機5,586人次、客機270架次。自13日零時起，桃園機場將配合調整相關措施，包括取消健康憑證審查、撤除分流動線及指標、取消入境旅客用餐及購物限制、開放淋浴間、戶外吸菸室等公共服務設施、恢復疫情前觀景台開放時間（6時30分至22時30分），以及開放無症狀入境旅客得搭乘大眾運輸工具。

未來旅客進出機場可選擇搭乘機場捷運、客運巴士、計程車、租賃車及自行駕車或親友接送，其中桃園機場排班計程車自13日起將恢復跳表計費，並取消防疫車隊旅客補助(包括防疫計程車、防疫巴士及防疫租賃車)，有關各種聯外交通資訊，歡迎至桃園機場網站查詢。

隨著機場人流回升，機場公司亦已協調商業服務業者逐步回復原來營運規模。部分店家因疫情縮短的營業時間將延長，重點櫃位13日後恢復疫情前上午6時至晚間23時00分，搭配24小時營業之便利商店與速食業者，以滿足旅客餐飲、購物需求。

因應商務及旅遊需求之增加，機場公司歡迎出境旅客善加利用網路、市區預辦登機或航廈自助報到機完成報到，以及使用自助行李託運與自動通關等智慧化服務設施，以減少不必要之接觸。為持續維護國門及社區健康安全，桃園機場也提醒旅客出入機場仍須配戴口罩，入境時領取4劑家用抗原快篩試劑，供自主防疫期間檢測使用。