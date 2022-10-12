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國慶晚宴指定「馬祖高粱酒」為用酒 外賓印象深刻

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
在今年的國慶酒會上，外交部特別指名選擇馬祖酒廠產製「馬祖高粱酒」作為國宴用高粱酒。圖／馬祖酒廠提供
在今年的國慶酒會上，外交部特別指名選擇馬祖酒廠產製「馬祖高粱酒」作為國宴用高粱酒。圖／馬祖酒廠提供

馬祖在今年國慶可謂獨領風騷，除了在國慶大典上，由馬祖四鄉五島的合唱團學童領唱國歌外，在今年的國慶酒會上，外交部也特別指名選擇馬祖酒廠產製「馬祖高粱酒」作為國宴用高粱酒，不少喝過的外國賓客，都對馬祖酒廠的優質白酒留下深刻的印象。

111年國慶酒會在10日下午5時至晚間7時在台北賓館舉行，馬祖受邀南竿四維西尾半島店在戶外美食廣場設攤，酒廠在館內廂房酒水點心區，與台酒、金車、君悅酒店並列，馬酒總經理劉九銘在場介紹。

劉九銘今天在受訪時表示，外交部此次指定馬祖高粱酒國宴用酒，展示東湧陳年高粱酒台灣第1枚白酒鉑金獎（platinum）殊榮；總統蔡英文大讚馬祖淡菜特別好吃，躍上各媒體，同時，馬祖地方創生、青年創業南竿四維西尾半島店及酒味巧克力研發，也成為全場美食焦點之一。

劉九銘說，希望在國內外嘉賓來台參訪期間，在品嚐我國傳統美食的同時，也能體驗台式飲酒文化，他說馬祖酒廠的優質白酒；最能呈現出台灣繽紛且多元的美食文化特色，為今年的國慶晚宴增添風采。

馬祖酒廠成立已經有一甲子，馬祖與金門早期有著相類似的歷史背景，也都具有得天獨厚的優質泉水，在乾淨不受汙染的環境下，最適合的窖藏陳釀坑道，加上獨特釀造工藝技術，成就了馬祖高粱酒深厚的底子，近期的推廣行銷上獲得了多個世界級的肯定。

其中，「東湧陳年高粱酒」今年已連續3年獲美國舊金山世界烈酒大賽雙金獎，順利為馬祖酒廠拿下台灣首座第一枚白酒鉑金獎(platinum)殊榮，創下台灣史上首度唯一在白酒品項奪得鉑金獎platinum最高殊榮的公營酒廠。

馬酒創立於1956年，至今已有66年的歷史，為台灣3大公營酒廠之一，四面環海的馬祖酒廠，有南竿及東引兩座風味獨特的專業製酒廠，其中位於北緯26度的東引廠是台灣緯度最高的島嶼型酒廠，有著得天獨厚的花崗岩水質、氣候、工藝及坑道窖藏四大釀酒條件，無論是台灣本土或離島的所有酒廠中，也只有東引廠可以將釀酒製程中，最重要的兩道發酵流程延長到56天，是全台灣發酵時間最長的酒廠，近年來知名度是扶搖直上，多次榮登元首級的指定用酒。飲酒過量，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

在今年的國慶酒會上，外交部特別指名選擇馬祖酒廠產製「馬祖高粱酒」作為國宴用高粱酒，讓不少外賓都印象深刻。圖／馬祖酒廠提供
在今年的國慶酒會上，外交部特別指名選擇馬祖酒廠產製「馬祖高粱酒」作為國宴用高粱酒，讓不少外賓都印象深刻。圖／馬祖酒廠提供
外交部此次指定馬祖高粱酒國宴用酒，展示東湧陳年高粱酒台灣第1枚白酒鉑金獎（platinum）殊榮。圖／馬祖酒廠提供
外交部此次指定馬祖高粱酒國宴用酒，展示東湧陳年高粱酒台灣第1枚白酒鉑金獎（platinum）殊榮。圖／馬祖酒廠提供

馬祖 國慶 台酒

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