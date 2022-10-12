誤當痛風拖2年好慘！新式檢測查出病因還她健康人生

黃姓女子年輕時常有關節腫痛，又有家族痛風史，被誤診為痛風，透過飲食控制、吃藥，但都沒有改善，拖了2年，直到23歲向中國醫藥大學附設醫院風濕免疫科權威醫師蔡嘉哲求診，以蔡嘉哲團隊研究新的類風濕性關節炎BR1抗體檢測，確診為類風濕性關節炎，經積極治療，關節腫痛消失，恢復正常生活。

蔡嘉哲說，診斷類風濕性關節炎可透過二大症狀判斷，一為多發性關節炎，也就是3處以上出現關節炎，且有多稱，例如左手有，右手也有，第二症狀為晨僵，也就是早上起床時，關節會感到僵硬、例如刷牙變得困難，各年齡層都會有，好發40歲至60歲女性，影響人口有0.5%～1%，且每年攀升。

蔡嘉哲說，目前診斷類風濕性關節炎，主要是血清學檢查的「類風濕性關節炎因子」（RF）及「抗環瓜氨酸抗體」（ACPA），但仍有至少30%患者對RF或ACPA是陰性，像黃姓女病患，RF及ACPA都是陰性，無法明確診斷，醫師必須透過合併患者的症狀、關節檢查、X射線及血液檢查等輔助，又往往因判斷分數無法達標而影響醫師開立健保藥物。

蔡嘉哲指出，他進一步研究開發生物標誌物，由於許多研究報告指出，類風濕性關節炎與牙周病有密切的關係，他的研發團隊從牙周致病菌找出一段胜肽BR1，作為診斷類風濕性關節炎的輔助工具。團隊從140位類風濕性關節炎病人找到76人BR1抗體陽性，而傳統2種檢查RF及ACPA陰性病人則半數有anti-BR1抗體陽性，這使得傳統檢查陽性率從66.3%提升到87.1%。