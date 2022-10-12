生小孩支援送血「3小時縮到30分鐘」 醫院+診所雙軌護孕婦

孕婦生產時若大出血，往往是產科醫師「夢魘」，因轉送過程恐增加孕婦器官受損機會，為保護產婦安全、降低新生兒死亡率，國家衛生研究院、衛福部醫事司推動「周產期照護網絡計畫」，懷孕期間孕婦同時由醫院、診所雙軌照顧，生產過程若急需用血，也可快速調度血庫，過去需要3小時時間，現在僅需30分鐘。

國衛院主秘吳秀英說，「優化兒童醫療照顧計畫」中的「周產期照護網絡計畫」，希望建立一套模型，從孕婦懷孕到生產、產後，都有完整照顧，讓更多父母放心生。國衛院群體健康科學研究所主治醫師陳美惠表示，周產期照護網絡計畫透過建立區域周產期照護網絡、建立高危險妊娠產前轉診機制、成立新生兒外接團隊、推動開放醫院模式，結合診所產檢可近性，並運用醫院跨領域專科資源。

現行加入周產期照護網絡計畫的10家醫院，包括基隆長庚、土城醫院、新竹馬偕、大千醫院、台大雲林、嘉義基督教醫院、屏東基督教、羅東博愛、花蓮慈濟、台東馬偕，並協助115位高危險妊娠孕產婦，產前轉診到醫院生產；轉送221位高危險的新生兒至重點醫院或醫學中心，給予後續照護；開放醫院也協助25位孕產婦順利生產。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，112年計畫將擴大，最終目標周產期網絡涵蓋全台。

台大雲林分院副院長、婦幼醫學中心主任徐明洸表示，過去診所擔心醫院「搶生意」，不太願意將病人轉到他院，除非不得已時才轉出，但現在透過計畫合作，「賺錢的留給診所，困難疾病醫院來處理」，診所及醫院建立起互信關係，讓孕婦懷孕到生產「雙軌照顧」，平時產檢在診所，若事前評估需在醫院生產的孕婦，產後也會再轉回診所。

孕婦生產最怕遇到大出血，徐明洸說，過去診所院長得親自開車去調血，要等2到3小時，但這時病人無人能顧。透過計畫合作，孕婦在診所生產時若急需用血，醫院可協助調度血庫，並由計程車、救護車協助「送血」到診所，讓診所醫師專心手術無後顧之憂。先前有6名孕婦緊急需用血，便透過計程車出勤「送血」順利完成手術，計程車每次普通件補助510元，急件補貼1200元，許多司機樂於參與，熱血救命。

徐明洸表示，扣除新生兒外接醫師每月30萬元等費用，衛福部醫事司每年補助該計畫300至400萬元，他期望明年經費持續支應，已規劃增購「遠距生命跡象」儀器，置放在合作診所，產婦手術時若需輸血，醫院可以遠端掌握產婦生命跡象，若經輸血後仍無改善，可提前建議診所儘早轉醫院接手。

王必勝表示，少子化現象每個寶寶都是重要資產，照顧孕婦、新生兒也是代表國家醫療水準的指標，我國自稱是公衛醫療很好的國家，這塊一定要做得更好。劉玉菁表示，「優化兒童醫療照護計畫」共4年執行至113年，行政院支持且允諾加碼經費，周產期計畫若可節省健保支出，才有機會納入健保給付項目，這是未來努力的目標。